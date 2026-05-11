Akın akın geliyorlar! Türkiye'ye en çok turist gönderen ülke belli oldu!
Her bir köşesi ayrı güzel olan Türkiye'ye Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından paylaşılan verilere göre en çok turist gönderen ülkeler belli oldu.
Köklü tarihi, kültürel zenginliği, nefes kesen mavi yeşilin buluşma noktası olan manzaralarıyla göz kamaştıran Türkiye, dünya turizminin cazibe merkezi olmayı sürdürüyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından paylaşılan 2025 yılı geneli ve 2026'nın ilk çeyreğini kapsayan güncel veriler, Türkiye'nin turizm karnesini gözler önüne serdi.
CUMHURİYET TARİHİNİN EN YÜKSEK SEVİYELERİNDEN BİRİ Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 2025 yılı dördüncü çeyrek verilerini paylaştığı basın toplantısında, Türkiye'nin dünya turizmindeki yeri ortaya konuldu.
Söz konusu verilere göre; Türkiye'yi 2025 yılında ziyaret eden toplam ziyaretçi sayısı 63 milyon 941 bin olarak kayda geçti. Bu da Cumhuriyet tarihinin en yüksek seviyelerinden biri olarak adından söz ettirdi.
RUS TURİSTLER TÜRKİYE'YE AKIN EDİYOR 2025 yılında Türkiye'yi en çok tercih eden ülkeler sıralamasında ise Rusya zirveye yerleşti. Yıl boyunca Türkiye'yi ziyaret eden Rus turist sayısı 6.90 milyon olarak açıklandı.
Özellikle Akdeniz kıyılarını sıklıkla tercih eden Rus turistler için Türkiye gözde rota.
İKİNCİ SIRADA ALMANYA VAR 2025 yılında 6.75 milyon ziyaretçi ile Türkiye'yi en çok tercih eden ülkeler arasında üçüncü sırada Almanya yer alıyor.
ÜÇÜNCÜ SIRADA İSE BİRLEŞİK KRALLIK YER ALIYOR 2025 yılında Türkiye'yi en çok ziyaret eden ülkeler arasında üçüncü sırada ise Birleşik Krallık yer alıyor. Söz konusu verilere göre İngiliz turist sayısı 4.27 milyon ziyaretçi olarak kaydedildi./ kaynak: haber7
