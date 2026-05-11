Jeep’ten mayıs sürprizi! Takasını yap, avantajı kap! Destek 220 bin TL’ye çıktı!
Jeep, mayıs ayına özel kampanyasında Avenger modellerinde 220 bin TL’ye varan takas desteği ve yeni Compass’ta 2 milyon 695 bin TL’den başlayan fiyat avantajı sunuyor.
Jeep, mayıs ayında yeni otomobil sahibi olmak isteyenlere özel cazip satın alım fırsatları sunuyor. Kampanya kapsamında mevcut araçlarını Jeep yetkili satıcılarına getiren müşteriler, Avenger ve yeni Compass modellerinde kredi kampanyası veya takas desteğinden yararlanabiliyor.
Mayıs ayı boyunca Summit donanımlı Avenger Elektrik modeli, anahtar teslim fiyatı üzerinden 220 bin TL’ye varan takas desteğiyle satışa sunulurken, Summit donanımlı Avenger e-Hybrid modelinde bu destek 135 bin TL’ye ulaşıyor. Overland donanımlı Avenger 4xe modellerinde ise 185 bin TL’ye varan takas avantajı sağlanıyor.
Yeni Jeep Compass modelleri de kampanyalı fiyatlarla dikkat çekiyor. Limited donanımlı versiyon 2 milyon 695 bin TL’den, Summit donanımlı versiyon ise 2 milyon 979 bin TL’den başlayan fiyatlarla müşterilerle buluşuyor.
Macera, özgürlük ve tutkunun global sembollerinden biri olan Jeep, mayıs ayına özel hazırladığı kampanya kapsamında, karakteristik tasarım çizgileri, gelişmiş sürüş özellikleri ve güvenlik teknolojileriyle öne çıkan modellerini avantajlı koşullarla kullanıcılarla buluşturmayı sürdürüyor.
