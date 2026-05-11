THY uçağı Nepal'de teknik arıza nedeniyle tahliye edildi

THY uçağı Nepal'de teknik arıza nedeniyle tahliye edildi

Türk Hava Yollarının (THY) İstanbul–Katmandu uçuşunu gerçekleştiren uçağı, piste iniş yapmasının ardından iniş takımlarında duman görüldüğü gerekçesiyle tahliye edildi. İnişin ardından slide (Tahliye Kaydırağı) açan uçaktaki yolcular güvenli bir şekilde uçaktan indirildi.

THY uçağı Nepal’in başkenti Katmandu’da slide açarak tahliye edildi. TK726 sefer sayılı İstanbul-Katmandu uçuşunu gerçekleştiren TC-JNP tescilli Airbus A330 tipi uçağı, Tribhuvan Uluslararası Havalimanı’na iniş yaptı. Bu sırada iniş takımlarından duman görülmesi üzerine slide açılarak uçaktaki yolcular tahliye edildi. Olayda herhangi bir yaralanma yaşanmadı.

THY İletişim Başkanı Yahya Üstün sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "TK726 sefer sayılı İstanbul-Katmandu uçuşunu gerçekleştiren TC-JNP tescilli Airbus A330 tipi uçağımızın piste normal iniş yapmasının ardından, taksi yolunda iniş takımlarında duman görülmesi üzerine kule ekiplerinin talimatı doğrultusunda tedbiren slide açılarak yolcu tahliyesi gerçekleştirilmiştir. Tahliye süreci başarı ile tamamlanmış olup herhangi bir yaralanma yaşanmamıştır. İlgili seferin dönüş uçuşu için ilâve sefer planlanmış, uçağımızın teknik incelemeleri yetkili ekiplerimizce başlatılmıştır. İlk incelemelerde dumanın, hidrolik borusunda meydana gelen teknik bir arızadan kaynaklandığı değerlendirilmiştir" ifadelerini kullandı.

