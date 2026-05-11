Mehmetçik’e zırh delen yeni güç! MKE, yeni canavarı MPT-68’i ilk kez tanıttı Altında düşüş devam ediyor! Yeni Gabar orası olabilir: İki büyük petrol kuyusu açılıyor, tüm kent nefesini tuttu Jeep’ten mayıs sürprizi! Takasını yap, avantajı kap! Destek 220 bin TL’ye çıktı! Akın akın geliyorlar! Türkiye'ye en çok turist gönderen ülke belli oldu! Emekliye araç müjdesi! Meclis’teki düzenlemede ÖTV’siz liste belli oldu Honda’dan Türkiye yatırımı sonrası büyük adım! Yerli üretim PCX125 ön siparişte Hiç hesapta olmayan kötü bir sezon sonrası... Sergen Yalçın açıklama yaparak noktayı koydu! Sessiz sedasız ortak olacaklar! Ünlü market zincirleri birleşiyor Meteoroloji müjdeyi verdi! Artık kapıya dayandı!
Emekliye araç müjdesi! Meclis’teki düzenlemede ÖTV’siz liste belli oldu
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Emekliye araç müjdesi! Meclis'teki düzenlemede ÖTV'siz liste belli oldu

TBMM’de görüşülen yeni kanun teklifiyle birlikte, belirli şartları taşıyan emeklilere ÖTV muafiyetli araç alma imkanı yeniden gündeme geldi. Düzenleme kapsamında özellikle esnaf ve sanatkâr statüsündeki Bağ-Kur emeklileri, Togg ve Egea gibi yerli üretim modellerini vergi muafiyetiyle çok daha uygun fiyatlara satın alabilecek. Milyonlarca emeklinin gözü kulağı meclisten çıkacak son karardayken, hangi marka ve modellerin kapsama gireceği şimdiden büyük merak konusu oldu.

Yeni düzenleme kapsamında, vergiler dahil satış bedeli 2 milyon 873 bin 900 TL'nin altında kalan binek otomobil, panelvan, pick-up ve arazi taşıtı, ATV, jeep, steyşın vagon gibi araçlar muafiyet listesinde yer alıyor.

Ayrıca bu araçların 2 bin 800 metreküp veya altında motor silindir hacmine sahip olması gerekiyor. Teklife göre bu düzenleme tüm emeklileri kapsamıyor. 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar Meslek Kuruluşları Kanunu kapsamında esnaf veya sanatkâr statüsünde olanlar. 5510 sayılı Kanun'un 4/1b maddesi (Bağ-Kur) kapsamında yaşlılık aylığı alan emekliler. Buna göre SSK (4/1a) emeklileri yani işçi emeklileri ve memur emeklileri (Emekli Sandığı) kapsam dışında kalıyor.

Bazı haberlerde çiftçi veya tarım Bağ-Kur emeklileri (ÇKS'ye en az 10 yıl kayıtlı ve yoksulluk sınırının altında maaş alanlar) da ayrıca belirtilse de, teklif esas olarak esnaf ve sanatkâr Bağ-Kur emeklilerine odaklanıyor.

En az yüzde 40 yerli olması şartı nedeniyle Togg T10X ve T10F, Fiat Egea Sedan ve Egea Cross, Renault Clio, Megane Sedan ve Duster, Toyota Corolla, Corolla Hybrid ve C-HR, Hyundai i20 ve Bayon alınabiliyor.

