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Tefeci ve fırsatçılara nefes aldırılmayacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Hiçbir sanayicimizi, hiçbir tüccarımızı, hiçbir çalışanımızı, hiçbir vatandaşımızı vicdan ve ahlak yoksunu tefecilerin insafına terk etmeyeceğiz” sözleri üreticiler ile ihracatçıları rahatlattı. İş dünyası, “Tefecilerin oyun alanı bulup, üretime ve yatırıma darbe vurmalarının önüne geçilmeli” mesajı verdi.

03 Ekim 2018 Çarşamba 12:56
Tefeci ve fırsatçılara nefes aldırılmayacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Sanayicimizi, tefeciye yedirmeyeceğiz” taahhüdü, iş dünyasına moral verdi. Yatırımlara darbe vurmaya çalışan çevrelere karşı daha etkin önlemler alınması görüşünde birleşen sanayiciler, yüzde 50’yi bulan faiz oranlarının düşürülmesini bekliyor.

Tedbirler alınacak

Sanko Holding Onursal Başkanı Abdülkadir Konukoğlu, Erdoğan’ın tefecilere karşı amansız bir mücadele verdiğini belirterek, “Bu anlamda gerekli adımlar atılıyor, atılacaktır, önemli tedbirler alınacaktır” dedi. Yüksek faiz oranlarının yatırımları önlediğini dile getiren Konukoğlu, “Şu anda finans kurumlarından para temin edip yeni projeler hayata geçirmek hiç de kolay değil. Bu soruna el atmak gerekiyor” çağrısını yaptı. Konukoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: “Doların ateşi düştüğü gibi faiz oranları da yavaş yavaş gerileyecektir. Bu ortamda biz üreticilerimiz ve ihracatçılarımız ‘yandık, bittik’ diye feryat etmek yerine ekonomi yönetiminin alacağı kararlara odaklanmalı, daha çok çalışmalı, planları ve projelerini askıya almamalıyız. Unutmayalım ki bu ülke hepimizin.

Soyguna ‘dur’ denilmeli

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Kurucu Başkanı Erol Yarar ise faiz oranlarının yüzde 45-50, murabahaların yüzde 40 seviyesinde olduğuna işaret etti. Yarar, “Şu anda yüzde 80 faiz ile borçlanan şirketler olduğunu da duyuyoruz. Bu tefeciliğe, soyguna bir an evvel müdahale edilmeli ve ‘dur’ denilmelidir” uyarısında bulundu. Yüksek faizi sanayinin kaldıramayacağının altını çizen Yarar,  “Onun için piyasaya sıcak para çıkarılmalı. Ticaret devlet bankaları tarafından finanse edilmeli” dedi.

Muşaraka teklifi

Finansman ihtiyacının ne şekilde karşılanacağının önemli olduğuna dikkat çeken Yarar,  “Örneğin İslam dünyasında faizsiz finansman yöntemlerine büyük önem veriliyor. Muşaraka gibi, şirketlere ortaklığı öngören finansman sistemleri benimseniyor. Ayrıca yerelde girişimcileri, birikimleri bulunan küçük yatırımcılar ile buluşturacak platformlar da söz konusu. Bu gibi imkânları değerlendirmekte fayda var” değerlendirmesinde bulundu.

Haber Tarihi: 03 Ekim 2018 Çarşamba 12:56
  1. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
  2. Tefeciler
  3. Sanko Holding Onursal Başkanı Abdülkadir Konukoğlu
  4. Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Kurucu Başkanı Erol Yarar
  5. faiz oranları
  6. Muşaraka

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