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TEDx’in konferansında skandal konuşma! "Pedofili doğal bir cinsel yönelimdir"

Dünya çapında konferans etkinlikleriyle bilinen TEDx’in Almanya’da düzenlediği bir konferans organizasyonunda, konuşmacı olarak sahneye çıkardığı bir tıp öğrencisinin Pedofiliyi savunduğu ortaya çıktı. TEDx konuşmacısı Mirjam Heine, herkesin sübyancı olarak doğabileceğini öne sürerek, “Pedofili de tıpkı heteroseksüellik gibi değişmez bir cinsel yönelimdir. Bunu da toplumların kabullenmesi gerekiyor.” ifadelerine izleyicilerden tepki geldi. TEDx yönetimi gelen tepkiler üzerine Youtube’da yayınlanan konferansın videosunu kaldırdı.

15 Haziran 2019 Cumartesi 18:27
TEDx’in konferansında skandal konuşma! "Pedofili doğal bir cinsel yönelimdir"

 Yusuf Kenan Çakır  yeniakit.com.tr 

Siyonist dernek ve organizasyonlar; Toplumsal Cinsiyet Eşitliği adı altında aileyi tahrip etmeye yönelik girişimlerini sürdürürken, sapkınlıkları yaygınlaştırma ve meşrulaştırma faaliyetlerini bir adım öteye taşıyıp Pedofiliyi de normalleştirme çabasına giriştiler. TEDx Almanya’da düzenlediği bir konferans etkinliğinde, konuşmacı olarak sahneye çıkartılan bir tıp öğrencisi, Pedofilinin de eşcinsellik gibi normal bir cinsel yönelim olduğunu savundu ve “Herkes sübyancı olarak doğabilir” diye konuştu. Gelen tepkiler üzerine TEDx yönetimi açıklama yapmak zorunda kaldı.

TEDx konuşmacısından skandal ifadeler

Almanya’nın Würtzberg Üniversitesi'nde gerçekleştirilen TEDx konferansında konuşmacı olarak izleyicilere hitab eden tıp öğrencisi Mirjam Heine, Pedofilinin değişmez bir cinsel yönelim olduğunu savunarak, “Pedofilleri dışlayarak, onları suçlayarak bir yere varamayız. Pedofili de eşcinsellik gibi doğal bir cinsel yönelimdir. Onları izole etmek çocuklara yönelik cinsel istismar olaylarını daha da artırır.” ifadelerini kullandı.

Herkesin sübyancı doğabileceğini savunan TEDx konuşmacısı Mirjam Heine’in, “Bana göre Pedofili bir kişinin yaptığı değil yapmak istediği bir şeydir. Cinsel tercih ve yönelimlerini özgürce yaşamalılar. Tabi ki bu tercihlerini cinsel bir suça bulaşmadan yapmalılar. Pedofillerin sosyal izolasyona tabi tutulmasını, toplumdan dışlanmasını doğru bulmuyorum. Böyle yaparak aslında çocukların cinsel istismarı vakalarını artırıyoruz.” şeklindeki ifadeleri izleyicilerden de tepki aldı.

TEDx açıklama yapmak zorunda kaldı

TEDx konuşmacısının Pedofiliyi savunan ifadelerine yoğun tepkiler gelmesi üzerine TEDx yönetimi açıklama yapmak zorunda kaldı. TEDx yetkililerinden yapılan açıklamada, “Konuşmacımız kendi güvenliği için Youtube’da yayınlanan konferans görüntülerinin kaldırılmasını talep etti. Politikamız gereği buna saygı duyduk ve kaldırılmasını onayladık. Ayrıca belirtmek isteriz ki; TEDx olarak Pedofiliyi desteklemiyoruz.” diyerek Pedofiliyi savunan konuşmacıdan farklı düşündüklerini ifade etmek zorunda kaldı.

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Haber Tarihi: 15 Haziran 2019 Cumartesi 18:27
  1. TEDx
  2. Pedofili
  3. Würtzberg Üniversitesi
  4. Mirjam Heine

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  • turkturk19 dk önce
    TAMAM OZAMAN SENIN DOGURDUNUN BIR COCUGU AYDARINANA NINNA NASIL OLSA HASTALIK BU DEGILMI

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