Tedirgin eden haber! Ruslar Türkiye'de bir bir iptal etmeye başladı
Uludağ'dan sonra Erciyes'ten de kötü haber geldi. Mevsim normallerinin dışında seyreden havalar tedirgin etmeye başladı. Erciyes'e beklenen kar yağmayınca Ruslar turları bir bir iptal etmeye başladı.
Coral Travel, Moskova'dan Kayseri'ye yapacağı turu iptal etmek zorunda kaldı.
Türkiye'ye kış aylarının yağışsız geçmesi kış turizm merkezlerini vurdu. Uludağ'ın yılbaşında yaşadığı hayal kırıklığının bir benzerini de Erciyes yaşıyor.
Kış döneminde Pegasus Hava Yolları partnerliğinde Erciyes'e operasyon planlayan Coral Travel, kayak merkezine kar yağmaması nedeniyle uçuşları iptal etti. Rus turizm medyasına açıklama yapan şirket "Hava sıcaklığının yüksek olmasından dolayı kayak merkezinde şu anda kar yok ve pistler kapalı." dedi.
Coral Travel'ın iptal edilen turların paralarını müşteriye tam olarak ödeyeceğini duyurdu.