Tedirgin eden görüntüler! Aç kalan domuzlar şehre indi
Kars’ta etkili olan sert kış şartları ve kar örtüsünün uzun süre yerde kalması nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan yaban domuzları, sürüler halinde yerleşim yerlerine inmeye başladı. Özellikle köylere yakın bölgelerde görülen domuz sürüleri, cep telefonuyla anbean kaydedildi.
Kars’ın Akyaka ilçesine bağlı Küçükdurduran ve Sulakbahçe köylerinde sabah erken saatlerde ortaya çıkan domuz sürülerinin, koşarak karlı arazide ilerlediği görüldü. Domuz sürüleri Tokay Kurtbaş ve Mahsuncan Işık, tarafından cep telefonu kameralarıyla kaydedildi. Görüntülerde, kalabalık domuz sürüsünün karla arazilerde ve dağlık bölgede hızla kaçtığı anlar yer aldı.