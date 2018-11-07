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Tedavi edilen yavru leylek, doğaya salındı

Antalya'nın Alanya ilçesinde 2 ay önce yaralı halde bulunan yavru leylek tedavisinin ardından doğaya salındı.

07 Kasım 2018 Çarşamba 17:30
Tedavi edilen yavru leylek, doğaya salındı

Alanya Doğa Koruma ve Milli Parklar Mühendisliği ekiplerinin Alanya Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü'ne 2 ay önce teslim ettiği yaralı yavru leylek, ilk uçuşunu gerçekleştirdi. Bakıma muhtaç olan yavrunun ilk tedavileri yapıldıktan sonra Alanya Belediyesi Demirtaş Sahipsiz Hayvan Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'ne götürülerek iyileşme süreci takip edildi. Gelişimini tamamlayan leyleğin veteriner ekiplerince doğaya salınması kararlaştırıldı.

Tedavisi tamamlanan leylek, Alanya Doğa Koruma ve Milli Parklar Mühendisi Mevlüt Kodal, Alanya Belediyesi Veteriner İşler Müdürü Ali Yavuz ve veteriner hekim eşliğinde Demirtaş Mahallesi'nde bulunan sazlık alana bırakıldı.

Haber Tarihi: 07 Kasım 2018 Çarşamba 17:30
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