TEDAŞ Genel Müdür Yardımcısı Yağız Zonguldak’ta

TEDAŞ Genel Müdür Yardımcısı Mahmut Yağız, Zonguldak’ın bazı köylerinde yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle yaşanan elektrik kesintileri sonrası Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığını temsilen bölgeye gitti. Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz’ı ziyaret eden Yağız, Başkent EDAŞ arıza koordinasyon merkezinde dağıtım şirketi yetkilileriyle de bir araya gelerek yapılan çalışmaları yerinde inceledi.



Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş (TEDAŞ) Genel Müdür Yardımcısı Mahmut Yağız, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının talimatıyla TEDAŞ 6’ncı Bölge Müdürü Cengiz Yeler ve beraberindeki bir heyetle birlikte Zonguldak’a gitti. Yağız, Başkent Elektrik Dağıtım A.Ş. (Başkent EDAŞ) sorumluluk alanında bulunan Zonguldak’ın bazı köylerinde yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle yaşanan elektrik kesintileri ile ilgili olarak bölgedeki yetkililerden bilgi alarak, yapılan çalışmaları yerinde inceledi.





Vali Tutulmaz’a teşekkür



Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz’ı makamında ziyaret eden Yağız ve beraberindeki heyet, Vali Tutulmaz’dan bölgede yaşanan sorunlar hakkında bilgi aldı. Görüşme sonrası açıklamalarda bulunan Yağız, sorunların çözümüne yönelik yapılan çalışmalara verdiği destekler dolayısıyla Vali Tutulmaz’a teşekkür etti.



Yağız, “Bölgede olumsuz hava koşulları nedeniyle yaşanan elektrik kesintileri hakkında bilgi almak ve çalışmaları yerinde incelemek için Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının talimatıyla burada bulunuyoruz. Sayın Valimizi ziyaret ederek kendisinden yaşanan sorunlar hakkında bilgiler aldık. Sayın Valimiz, kesintilerin sona erdirilmesi noktasında her türlü desteği veriyor. Kendisine çok teşekkür ediyorum” dedi.

Başkent EDAŞ yetkilileriyle buluştu



Sahada yapılan çalışmaları yerinde inceleyen Yağız, sorunların çözümü ve vatandaşların bir daha aynı sıkıntıyı yaşamaması için gerekli önlemlerin alınması adına, bölgede elektrik dağıtımından sorumlu olan Başkent EDAŞ’ın arıza koordinasyon merkezinde, dağıtım şirketi yetkilileriyle bir araya geldi. Yağız, “Bölgede elektrik dağıtımıyla ilgili sorunlarının hızlı tespiti, çözümü ve birimler arasında yapılacak iş birliği hakkında görüş alışverişinde bulunduk” dedi.



“Diyaloğa Açığız”



Elektrik dağıtımının kesintisiz bir şekilde sürdürülebilirliği yaklaşımının kendileri için en önemli hedef olduğunu belirten Yağız, “Bu açıdan bölgede yaşanan ve yaşanabilecek sorunların hızlı bir şekilde çözüme kavuşturulması konusunda her türlü diyaloğa açığız” şeklinde konuştu.