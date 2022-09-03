'Tecrübesi var' diyerek konuştu! Karamollaoğlu gönlündeki cumhurbaşkanı adayını açıkladı

Altılı masada Cumhurbaşkanı adayının kim olacağı hala belirsizliğini koruyor. Bir araya geldikleri günden beri 6'lı masadaki siyasi liderlerin her biri ya kendi adayını veya bizzat kendisini aday olarak öne çıkarmayı planlıyor.

Masada yer alan liderlerden biri olan Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, TV5'de Mustafa Yılmaz'ın sunduğu Gündem Türkiye'ye konuk oldu.

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün adaylığına dair konuşma yapan Karamollaoğlu, "Geçen sefer Abdullah Bey'in adaylığını ben teklif etmiştim ve kabul görmüştü. Ancak o günkü şartlar altında önceden Cumhurbaşkanı adayı olduğunu ilan edenler olduğu için başta Meral Hanım olmak üzere, bir ittifak sağlanamadı. Sağlansaydı seçilir miydi seçilmez miydi ayrı bir konu" dedi.

'Tecrübesi var'

Gül'ün 6'lı masanın adayı olabileceğini belirten Karamollaoğlu, "Bugün Abdullah Bey'in böyle bir intibah doğuracak adımlar atması, bence menfii değil müsbet bir şeydir, düşünülür. Abdullah Bey'in de bir tecrübesi var. Bu konudaki tavrı da net. Geçen sefer 'İttifak olursa aday olabilirim' demişti. Adaylığı konusu da gündeme gelebilir, bunu garipsemem" ifadedelerini kullandı.