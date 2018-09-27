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Tecavüzler ülkesinde zina serbest bırakıldı!

Dünyada kadınların en çok tecavüze uğradığı ülkelerden biri olan Hindistan'da Yüksek Mahkemesi verdiği zina kararıyla bir skandala imza attı. Mahkeme; zinanın suç olmadığı yönünde karar verdi.

27 Eylül 2018 Perşembe 20:28
Tecavüzler ülkesinde zina serbest bırakıldı!

Hindistan Yüksek Mahkemesi zinanın suç olmadığına hükmetti. Hindistan Yüksek Mahkemesi'nin zinayı yasaklayan yasayı kaldırma kararını kadınlara ve erkeklere ayrımcılık yapıldığını söyleyen bir kişinin başvurusu üzerine aldığı bildirildi.

Yasada, "Kocasının izni olmadan evli bir kadınla ilişkiye giren" erkekler zina suçu işlemiş sayılıyordu. Yasa gereği evli bir kadınla zina yapan erkeklere beş yıla kadar hapis ya da para cezası veriliyordu. Yasaya göre kadınlar ne zina nedeniyle şikayette bulunabiliyor ne de kendileri zinadan sorumlu tutulabiliyordu.

SKANDAL GEREKÇE: GERİYE DOĞRU ADIMDIR

Yüksek Mahkeme'nin beş yargıcının oybirliğiyle aldığı kararın açıklandığı metinde, "Zinayı ceza gerektirecek bir suç olarak değerlendirmek geriye doğru bir adımdır" denildi.

Yüksek Mahkeme yargıcı D. Y. Chandrachud yasanın "kadının sahip olduğu cinsel özerkliğe aykırı olduğunu" belirtilerek, "kadınların eşinin isteğine boyun eğmesini" öngördüğünü söyledi.

Kararda yasanın kadınları haysiyet ve bireysel seçimden yoksun bıraktığına ve eşlerine kadınları bir "eşya" gibi kullanma ruhsatı verdiğine dikkat çekildi.

EŞCİNSEL SAPKINLIĞA ONAY VERİLMİŞTİ

Hindistan'da Yüksek Mahkeme yine bu ay 1861 yılından bu yana yürürlükte olan ve eşcinsel ilişkiyi yasaklayan sömürge döneminden kalma tartışmalı bir yasayı iptal etmişti. 

Haber Tarihi: 27 Eylül 2018 Perşembe 20:28
  1. Hindistan Yüksek Mahkemesi
  2. Hindistan

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