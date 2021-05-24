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Dünya Tecavüzler ülkesinde yeni bir vahşet
Dünya

Tecavüzler ülkesinde yeni bir vahşet

'Tecavüzler ülkesi' olarak bilinen Hindistan'da akıl almaz bir olay yaşandı. Hastaneye hafif semptomlar göstererek ve tek başına yürüyerek giden koronavirüs hastası kadın, dört gün sonra hayatını kaybetti. Kadının ölümünün ardından ise toplu tecavüz çıktı.

Yeniakit Publisher
2021-05-24 14:22:00 -
Tecavüzler ülkesinde yeni bir vahşet

Bir koronavirüs hastasının ölmeden önce özel bir hastanede üç çalışan tarafından toplu tecavüze uğradığı iddia edildi.

Kurbanın kızına göre, 45 yaşındaki kadın, Hindistan'ın Bihar eyaletindeki özel bir sağlık birimi olan Paras HMRI'de koronavirüs tedavisi görüyordu. Kadın, 16 Mayıs'ta hastanedeki üç çalışanın tecavüzüne uğradı.

15 Mayıs'ta hastaneye kaldırıldıktan sonra ventilatör desteği alan kurban daha sonra 19 Mayıs'ta hayatını kaybetti. Kurbanın kızı, hastanedeki doktorların cinsel saldırı konusunda sessiz kalması için annesini entübe ettiğini iddia etti.

45 yaşındaki kadının kızı, "Annem hastaneye tek başına yürüyerek geldi ve semptomları olmasına rağmen sağlık durumu en hafif tabirle 'tatmin ediciydi'. Hastanenin yoğun bakım ünitesinde 16 Mayıs'ta üç erkek tarafından taciz edildi.

Sağlığı kötüleştikten yaşanan korkunç olayı bana bildiren annemdi. Annemle cinsel taciz ve uygunsuz davranış hakkında JAP dışındaki akrabalarla da konuştum."

Hastanın kızı, hastane personelinin annesinin durumunun kritik olması ve ventilatör desteğine ihtiyaç duyması nedeniyle ondan bir form imzalamasını istediğini söyledi.

"Bu hastane kapatılmalı"

İsmi açıklanmayan kadının kızı dünyayı ayağa kaldıran açıklamalarını şöyle sürdürdü:

"Annemin öldüğünü açıkladılar. Ancak doktorların, annemin polise ifade vermesini engellemek için onu entübe ettiklerinden şüpheleniyorum. Bu hastane kapatılmalı."

Shastrinagar karakolundaki Karakol memuru Ramashankar Singh, şu anda suçlamaları araştırıyor. Ulusal Kadın Komisyonu (NCW), başkanı Rekha Sharma'nın konuyu araştırmak için Bihar hükümetine ve polise yazmasının ardından konuyla özel olarak ilgilenmeye başladı.

Öte yandan, Patna Nöbetçi Sulh Hakimi ML Khan, kurbanın kızı annesinin hastanede cinsel tacize uğradığını iddia etmesinden sonra cesedin otopsi için gönderildiğini doğruladı.

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