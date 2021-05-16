Tecavüzcü israil askeri Hamas’ın roketiyle öldürüldü
Terör Devleti Siyonist İsrail ordusunda görev yapan ve sosyal medya hesabındaki alçak paylaşımlar ile Filistinlilere tecavüz ettiğini açıklayan bir asker, Hamas’ın roket saldırılarında öldürüldü.
Siyonist İsrail ordusunun Gazze Şeridi’ne yönelik “Surların Muhafızı” adıyla başlattığı askeri operasyona karşılık veren Hamas, tecavüzcü bir İsrail askerini roket atışlarıyla öldürdü. İsrail Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Nahal Tugayı’nda çavuş olarak görev yapan 21 yaşındaki bir askerin, Hamas’ın füze saldırısında öldüğü ifade edildi. Öldürülen İsrail askerine ilişkin iğrenç bir detay da ortaya çıktı. Omer Tabib isimli İsrail askerinin sosyal medya hesaplarında Filistinli bir kadına tecavüz ettiğini açıkladığı paylaşımı ortaya çıktı.