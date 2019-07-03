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Tecavüz ve yaralamadan aranan o sapık yakalandı!

Antalya'nın Kepez ilçesinde girdiği gecekondudaki kadına tecavüz etmeye çalışan sapık, polis tarafından yakalandı.

03 Temmuz 2019 Çarşamba 18:08
Tecavüz ve yaralamadan aranan o sapık yakalandı!

Antalya'da, mutfak penceresinden girdiği evde Nebahat A.'ya tecavüze kalkışıp, çığlık atması üzerine karnından bıçakladıktan sonra kaçan Özcan K. gözaltına alındı. Özcan K., yakalanmamak için polisten kaçarken, çevredekiler tarafından durdurulup, dövüldü.

Olay, dün saat 06.30 sıralarında, Kepez ilçesine bağlı Habipler Mahallesi'ndeki gecekonduda meydana geldi. Yatalak annesiyle yaşayan Nebahat A.(57), korkuluğu olmayan mutfak penceresinden eve giren kimliği belirsiz kişiyle karşı karşıya geldi.

Nebahat A., hırsız zannettiği kişiye cüzdanında bulunan 1000 lirayı almasını söyledi. Amacının hırsızlık olmadığını belirtip, "Parayı değil seni istiyorum" diyen kişi, kadına tecavüz etmeye kalkıştı.

Nebahat A.'nın çığlık atması üzerine paniğe kapılan kişi, kadını karnından bıçaklayıp, kaçtı. Nebahat A., sesini duyup, eve gelen komşusu Veli Demir tarafından kan içinde yerde yatarken bulundu.

İhbarla eve gelen sağlık görevlileri, ağır yaralı kadını ambulansla Kepez Devlet Hastanesi'ne götürdü. Nebahat A., acil servisteki ilk müdahalenin ardından ameliyat edildi.

Kepez Emniyet Müdürlüğü Suç Araştırma ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, saldırganın kimliğinin belirlenip, yakalanması için çalışma başlattı. Ekipler, saldırganın; 'hırsızlık', 'tehdit' ve 'çocuğun cinsel istismarı' suçlarından kaydı bulunan Özcan K. (23) olduğunu belirledi. Özcan K.'nin Kepez'deki Baraj Mahallesi'nde dolaştığını tespit eden ekipler, operasyon düzenledi.

Polisleri görünce kaçmaya başlayan Özcan K., çevredekiler tarafından durdurularak, dövüldü. Gözaltına alınan Özcan K., sağlık kontrolünden geçirildikten sonra, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

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Haber Tarihi: 03 Temmuz 2019 Çarşamba 18:08
  1. Antalya
  2. Kepez ilçesi
  3. firari sapık
  4. tecavüz zanlısı
  5. gözaltı
  6. linç girişimi

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