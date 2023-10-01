Tecavüz tazminatı ödememek için iflas başvurusu yaptılar! ABD Kilisesi tacizleri iflasla kapatıyor

TAHSİN HAN

Kiliselerdeki taciz ve tecavüz rezaletlerinde her gün yenileri gün yüzüne çıkarken Amerika’da kilise, mağdurların davalarından yırtmak ve mallarını kaybetmemek için iflas başvurusunda bulunarak başka bir skandala imza attı. Maryland eyaletindeki Başpiskoposluk, kiliselerde yaşanan cinsel istismar rezaletiyle ilgili açılan davalardan sıyrılmak için yeni yasanın yürürlüğe girmesi öncesinde iflas başvurusunda bulundu. Baltimore Başpiskoposu William E. Lori, Maryland eyaletinin “geriye dönük istismar davası açılmasının önündeki zaman aşımı kuralını kaldıracağını açıklaması” sebebiyle iflas başvurusunda bulunduğunu belirtti.

Tecavüze uğrayan insanların tazminatını ödemek yerine mal koruma derdine düşen Lori, aksi durumda, birkaç dava sonrasında “Başpiskoposluğun kaynaklarının tükeneceğini”, diğer mağdur davacılara ödenecek para bulunamayacağını savundu.

Başpiskopos Lori’nin iflas başvurusunda bulunmasına tepki gösteren mağdur avukatları ise “kilisenin, hukuki işlemleri iflas mahkemesine kaydırarak kendi varlıklarını koruma altına almaya” çalıştığına işaret etti.

Uzman avukat Jeff Anderson, “Baltimore Başpiskoposluğu, mücadele için öne çıkan mağdurların gücü ve dayanıklılığı konusunda çok az şey biliyor. Biz onların yanında olmaya ve iflas sürecinde onları güçlü bir şekilde savunmaya devam edeceğiz” ifadesini kullandı.

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Mağdur avukatları, Katolik Piskoposların her yerde “aynı aldatmacayı” uyguladıklarını belirtti.

Başpiskopos Lori kararı savundu

ABD basınından OSV News’e konuşarak kararını savunan ahlaksız Başpiskopos Lori, kararı “çok sayıda din adamı ve lidere danıştıktan sonra” verdiğini belirterek, yaptıkları iflas başvurusunun en doğru ve akılcı yol olduğunu savundu.

Muhabirin bu kararı nasıl aldınız sorusuna Lori, “Buna yol açan tüm istişareleri yaptıktan ve bu konuda anlayışlı davranıp bol bol dua ettikten sonra, iflas başvurusu kararının çok zor bir an olduğunu fark ettim. Ama benim için ama kilise için, cemaatçiler ve hayatta kalan kurbanlar için. Mağdurların bir miktar rahatlık, iyileşme ve umutla ortaya çıkması için dua ediyorum. Bir daha böyle şeyler yaşanmaması için her zamankinden daha kararlı bir kilise olacak. Artık başpiskoposluğun odak noktası müjdeyi yaymak ve misyonerlerle mümkün olduğu kadar çok sayıda kişiye ulaşmaya çalışmaktır” dedi.

Yüzlerce mağdur çocuk var

Marlyand Valisi Wes Moore, nisan ayında tasarıyı imzalayarak Çocuk Mağdurlar Yasası ile yüzlerce mağdur çocuk için sorumlulardan geçmişe dönük hesap sorulmasının önünü açmıştı.

Tasarının yasalaşması, Maryland Başsavcılığının, Baltimore Başpiskoposluğunda 80 yıl boyunca 600’den fazla çocuğun saldırıya uğradığının iddia edildiği 456 sayfalık soruşturma metnini yayınlamasını takiben gerçekleşmişti.

Eylül başında, Başpiskoposluk tarafından kilise üyelerine yeni yasa nedeniyle yakın zamanda “ortaya çıkabilecek maddi sıkıntılar” konusunda bir uyarı mektubu gönderildiği bilgisi ABD medyasında yer almıştı.