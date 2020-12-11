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Gündem Tecavüz sorusu terletti
Gündem

Tecavüz sorusu terletti

CHP’deki taciz ve tecavüz skandallarıyla ilgili 10 gün sonra konuşma lütfunda bulunan Kılıçdaroğlu, “Partimizden kimse taciz olayı için ‘Bir seferden bir şey olmaz’ demedi. Temel ahlaki kurallar konusunda asla ödün vermeyiz. Gereği yapıldı” diyerek tek bir kişinin ihracı üzerinden diğer vakaları gizlemeye çalıştı.

Yeniakit Publisher
2020-12-11 09:49:00 -
Tecavüz sorusu terletti

 Hakkı Bilir  İstanbul 

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisindeki taciz ve tecavüz vakalarıyla ilgili ilk defa yaptığı konuşma da özrü kabahatinden büyük bir skandala imza attı. Tecavüz vakasını gizlemek için ihraç ettikleri sapkın üzerinden günah çıkartan CHP Lideri Kılıçdaroğlu, diğer tecavüzcülerin görevine aynen devam etmesi ve hatta partisi tarafından kollanması konusunda tek bir açıklamada bulunmadı.

Bir kere konuştu, o da yalan

CHP’nin başına kirli bir kaset operasyonuyla geçen ve son günlerde teşkilatları içerisinde ardı ardına patlayan tecavüz skandallarıyla ilgili tek kelime konuşmayan Kemal Kılıçdaroğlu, rezalette sınır tanımıyor. Katıldığı bir canlı yayında, “Gereği yapıldı. Tutuklandı zaten, biz hemen partiden ihraç ettik. Bir olay partinin ilkeleriyle çelişirse, o kişiyi partiden atarız. Temel ahlaki kurallar konusunda asla ödün vermeyiz. Gereği yapıldı. Bizim içimizden bir kişi çıkıp partimizden kimse taciz olayı için  ‘Bir seferden bir şey olmaz’ demedi” ifadelerini kullanan Kılıçdaroğlu, büyük bir çarpıtmaya imza attı. Önce tecavüzünü karartmaya çalıştıkları fakat daha sonra ihraç etmek zorunda kaldıkları, CHP Maltepe İlçe Başkan Yardımcısı Umut Karagöz’ü örnek gösteren Kılıçdaroğlu, diğer tacizcileri kolladı.

Halen görevlerindeler

İşte haklarında taciz ve tecavüz suçlamaları olduğu halde CHP içindeki görevlerine devam eden isimler:

Aydın’ın Didim ilçesinin CHP’li Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay, iş istemeye gelen S.T.’ye, CHP’li Meclis Üyesi Ali Çağlar ile DİBEL Müdürü Öner Çiçek ile birlikte tecavüz etmekle suçlandı. Atabay, hakkında açılan soruşturma kapsamında Didim Adliyesi’nde ifade verirken, CHP’liler tecavüzcü Atabay’a destek eylemi yaptı. CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun da “Belediye başkanımız gecesini gündüzüne katarak Didim için mücadele ediyor” sözleriyle rezalete sahip çıktı. 31 Mart yerel seçimlerinde CHP Ereğli Belediye Başkan Adayı olan Bülent Ecevit Tatlıdil, Ereğli İlçe Başkanı olduğu dönemde F.G. isimli bir kadına yönelik cinsel tacizden ceza almasına rağmen partisi tarafından kollandı.

Rezaletin haddi hesabı yok

CHP Sivas Akıncılar İlçe Başkanı Hüseyin Çiçek, Akıncılar İlköğretim Okulu’nda görevli sınıf öğretmeni E.S’ye cinsel tacizde bulunduğu gerekçesiyle tutuklandı. Mahkeme tarafından ”cinsel saldırı” suçlamasıyla 2 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırılan evli ve 3 çocuk babası Çiçek, Şebinkarahisar Cezaevi’nden çıktıktan sonra yeniden CHP Akıncılar İlçe Başkanlığı’na seçildi. CHP’li İsmail Uygur’un Başkan olduğu Torbalı Belediyesi’nde, belediyeye ait kafelerde temizlik görevlisi olarak çalışan 23 yaşındaki S.A. isimli kadın, evli ve torun sahibi S.O.’nun tacizine uğradı. Tacize uğrayan kadının işine son verilirken, tacizci görevini sürdürmeye devam etti.


Yeni Akit Gazetesi
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Yorumlar

mehmet soylu

mandacı cuntacı harekette aleni bir durum, başkaları sorun ediyor
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CHP otobüsünde alem var

Hemde ne alem izleyin,başka yer mi var diyorlar ! Didim'de gurup kurdular ve CHP yönetimi arkandayız diye destek vermeye gitti.CHP otobüsünde erkek çocuğuna bile sarkıntılık yaptılar.Yalanı gölgesi gibi kullanan Kemâl efendi de yine üfleme taktiğine devam ediyor.Bir gazeteci soruyor Kemâl efendiye : Baykal kasedi sonrası aday oacakmısınız sorusuna hayır cevabı vermiştiniz,daha sonra neyle tehdit edilip aday olmayı kabul ettiniz ? Cevap yok ! Adım Hıdır ettiğim budur vakası da var !
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