Tecavüz skandalının ardından CHP'de istifa!

SHOW TV’de yayınlanan 'Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme' programına katılan Erdal Taşdemir, sosyal medyada tanışarak evlendiği eşi Berivan'ın, evlenmeden önce başkasından hamile kaldığını öğrendiğini anlatmıştı.

Bunun üzerine yayına telefonla bağlanan Berivan'ın kız kardeşi, ablasının CHP Kale İlçe Başkanı Süleyman Karabulut tarafından hamile kaldığını söylemişti.

CHP Malatya İl Başkanı Enver Kiraz, cinsel saldırı olayının ortaya çıkmasıyla açıklama yaparak Süleyman Karabulut'un tedbir amaçlı başkanlıktan alındığını ve partiden uzaklaştırıldığını belirtmişti.

İstifa açıklaması

Skandal olayla gündeme gelen Süleyman Karabulut'ta açıklama yaptı.

Olayın kapatılması için genç kızın ailesine para verdiği de öğrenilen Karabulut, görevinden ve partisinden istifa ettiğini belirterek, "Hakkımda bir genç kıza 'tecavüz' etmiş olduğum şeklinde asılsız iddialar yer almıştır, program esnasında adım açıkça söylenmiş ve fotoğrafım ekrana yansıtılmıştır. Kişilik haklarıma onuruma adı açıkça söylenerek üyesi olduğum CHP'ye alçakça saldırmıştır. Hiçbir somut delil olmadan üzerime suçlu yaftası yapıştırılmıştır. Bu iftiralara karşı hukuki yollardan gerekli cevap verilecektir. İftiralardan zarar görmemesi için üyelik ve ilçe başkanlığı görevini gururla yürüttüğüm Cumhuriyet Halk Partisinden derhal istifa ettim." ifadelerini kullandı.