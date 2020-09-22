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Gündem Tecavüz skandalında ifadeler ortaya çıktı! 'Öpüşen benim, ölümsüzleştirmek için videoya aldık'
Gündem

Tecavüz skandalında ifadeler ortaya çıktı! 'Öpüşen benim, ölümsüzleştirmek için videoya aldık'

Kendisinden iş isteyen kadına tecavüz ettiği iddia edilen CHP'li Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay'ın savcılıktaki ifadesi ortaya çıktı. Atabay, hakkındaki iddialara ilişkin “1 numaralı videodaki öpüşen kişi benim. Ancak karşımdaki kişi S.T. değil. Kutlama yapıyorduk. Söz konusu anı ölümsüzleştirmek için videoya aldık” dedi.

Yeniakit Publisher
2020-09-22 10:22:00 - 2020-09-22 10:36:08
Tecavüz skandalında ifadeler ortaya çıktı! 'Öpüşen benim, ölümsüzleştirmek için videoya aldık'

Kendisinden iş isteyen S.T isimli kadına tecavüz etmekle suçlanan CHP'li Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay, ve meclis üyeleri Ali Ç. (65), Öner Ç. (60) ile Öznur G.'nin savcılıkta verdiği ifadeler ortaya çıktı. Edinilen bilgiye göre, Savcı 4 şüpheliye benzer sorular sorarken, önce S.T isimli müştekinin ifadesini alan savcı, soruşturma dosyasına giren 3 cinsel içerikli video ile ilgili sorular da sordu.

“1 numaralı videodaki öpüşen kişi benim"

CHP'li Atabay savcıya verdiği ifadede, kendisinin görevden alınması için mücadele ettiği rant çetesinin iftası olduğunu belirtirken, 6 yıldır bu çete ile macadele ettiğini söyledi. Tecavüz iddialarında bulunan S.T isimli kadının çete ile ilişkili olduğunu ifade eden Atabay, kendisine gösterilen ilk videoya ilişkin “1 numaralı videodaki öpüşen kişi benim. Ancak karşımdaki kişi kesinlikle S.T. değil. Söz konusu kadın Z.N.Y. Bu görüntüler kendi evimde çekildi. Kuvvetle muhtemel söz konusu görüntüleri kendimiz çektik. O esnada kutlama yapıyorduk. Söz konusu anı ölümsüzleştirmek için videoya aldık” dedi. Atabay, diğer videolardaki erkeklerin ise kendisi olmadığını iddia etti.


Meclis üyelerinden Öner Ç. ise, böyle bir kadının dahi varlığını bilmediğini iddia ederek, kendisine iftira atıldığı için şikayetçi olduğunu söyledi. Suçlanan diğer isimlerden Öznur G. ise olayın yaşandığını iddia edildiği dönemde doğum izninde olduğunu öne sürerek, uyuşturucu kullanmasının söz konusu olmadığını ifade etti.

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Yorumlar

celil yağmuroğlu

İŞTE ALIN SİZE LAİK KEMALİST DÜZEN..BEN BUNLARI ZAVALLI GÖRÜYORUM BUNLAR HİÇ BİRİ SUÇLU DEĞİL..ÇÜNKÜ BİR ÜLKEDE DÜZEN BOZULURSA AİLE TEMELİNDEN BOZULUR...ANAYASA AVRUPA..KANUNLAR AVRUPA..CUMHURİYET LAİK İSLAM BİR ÜLKESİNE AŞIL ARSAN...EN TEHLİKESİ BİR MUHAFAZAKAR..BİR HÜKMET İSTANBUL SÖZLEŞMESİNİ..EKLERSE BU ÜLKENİN HALİ NE OLACAK...BURADA TEK SUÇLU HÜKÜMLETİN VE ADALETİN DÜZENİDİR...ŞAHISLAR VEYA VATANDAŞ DEĞİLDİR....ANA BOZULURSA ÇOCUKTA BOZULUR GİBİDİR BİR DEVLET..
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Malatyalı

Biriside senin karın varsa kızımla öpüşüp video çekse ne dersin muhtaç birisi sana el açmış sen onda faydalanmaya kalkiyorsun
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