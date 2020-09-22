Tecavüz skandalında ifadeler ortaya çıktı! 'Öpüşen benim, ölümsüzleştirmek için videoya aldık'

Kendisinden iş isteyen S.T isimli kadına tecavüz etmekle suçlanan CHP'li Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay, ve meclis üyeleri Ali Ç. (65), Öner Ç. (60) ile Öznur G.'nin savcılıkta verdiği ifadeler ortaya çıktı. Edinilen bilgiye göre, Savcı 4 şüpheliye benzer sorular sorarken, önce S.T isimli müştekinin ifadesini alan savcı, soruşturma dosyasına giren 3 cinsel içerikli video ile ilgili sorular da sordu.

“1 numaralı videodaki öpüşen kişi benim"

CHP'li Atabay savcıya verdiği ifadede, kendisinin görevden alınması için mücadele ettiği rant çetesinin iftası olduğunu belirtirken, 6 yıldır bu çete ile macadele ettiğini söyledi. Tecavüz iddialarında bulunan S.T isimli kadının çete ile ilişkili olduğunu ifade eden Atabay, kendisine gösterilen ilk videoya ilişkin “1 numaralı videodaki öpüşen kişi benim. Ancak karşımdaki kişi kesinlikle S.T. değil. Söz konusu kadın Z.N.Y. Bu görüntüler kendi evimde çekildi. Kuvvetle muhtemel söz konusu görüntüleri kendimiz çektik. O esnada kutlama yapıyorduk. Söz konusu anı ölümsüzleştirmek için videoya aldık” dedi. Atabay, diğer videolardaki erkeklerin ise kendisi olmadığını iddia etti.



Meclis üyelerinden Öner Ç. ise, böyle bir kadının dahi varlığını bilmediğini iddia ederek, kendisine iftira atıldığı için şikayetçi olduğunu söyledi. Suçlanan diğer isimlerden Öznur G. ise olayın yaşandığını iddia edildiği dönemde doğum izninde olduğunu öne sürerek, uyuşturucu kullanmasının söz konusu olmadığını ifade etti.