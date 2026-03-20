  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Tebriz'de kontrol noktasına saldırı! Hayatını kaybedenler var

İran basını, Tebriz’de bir kontrol noktasına düzenlenen bombalı saldırıda 13 kişinin öldüğünü, 18 kişinin yaralandığını duyurdu. Bölgede İHA saldırılarının da arttığı bildiriliyor.

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarında dün Tebriz'de bir kontrol noktasına atılan bomba sonucu, Devrim Muhafızları Ordusu’na bağlı milis gücünden (Besic) 13 kişinin öldüğü, 18 kişinin de yaralandığı belirtildi.

İranlı İşçiler Haber Ajansı'na göre, Doğu Azerbaycan (Tebriz) Valiliği tarafından konuya ilişkin açıklama yapıldı.

Tebriz kentinin Karamelk bölgesindeki bir kontrol noktasına dün düzenlenen bombalı saldırı sonucu milis gücünden 13 kişinin öldüğü ve 18 kişinin de yaralandığı belirtildi.

Atılan patlayıcının detaylarına ilişkin bilgi verilmedi.

Öte yandan, yine dün Doğu Azerbaycan Eyaleti'ne bağlı Melekan ilçesi girişinde insansız hava aracının (İHA) bir askeri araca isabet etmesi ve bir sivil araca şarapnel parçasının çarpması sonucu, 1'i güvenlik görevlisi olmak üzere 2 kişi öldü, 3 kişi de yaralandı.

ABD ve İsrail'in İran'a saldırılarında son günlerde emniyet güçlerinin bulunduğu kontrol noktalarına yönelik İHA saldırılarının arttığı belirtiliyor.

ABD-İsrail'in İran'a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23