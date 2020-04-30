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TEB'den eczacılara yönelik şiddete tepki

"Yalnızca Kovid-19 bağlamında değil, diğer tüm hastalarımız için de hizmet vermeye devam ediyoruz. Bu süreçte dahi biz eczacıların inisiyatifinde bulunmayan, sistemsel sıkıntılara dayanan sebepler nedeniyle psikolojik ve fiziksel şiddet görmeyi kabul etmiyoruz"

Yeniakit Publisher
2020-04-30 14:29:23 -
TEB'den eczacılara yönelik şiddete tepki

ANKARA (AA) - Türk Eczacılar Birliği (TEB), eczacıların inisiyatifinde bulunmayan, sistemsel sıkıntılara dayanan sebepler nedeniyle psikolojik ve fiziksel şiddet görmelerine tepki gösterdi.

TEB'den yapılan yazılı açıklamada, tüm dünyanın Kovid-19 pandemi olağanüstü günlerden geçtiği ve sınav verdiği belirtildi.

Ekip olma bilinciyle toplum sağlığını kendisinin ve sevdiklerinin önüne koyarak çalışan sağlık çalışanlarının, pandemi bittiğinde, pandeminin hikayesi yazılmaya başlandığında kahraman olarak anılacakları kaydedildi.

Bu zorlu günlerde dahi sağlıkta şiddetin devam ettiğine işaret edilerek, "Bir hekimimize oksijen tüpüyle saldırılıyor, eczacılarımız mesnetsiz iddialarla tehdit ediliyor. Sosyal medyada mesleğimizi küçük düşürme çabalarına, meslektaşlarımızı tahrik eden söylemlere rastlıyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Biz Türkiye'nin her yerinde, kesintisiz sağlık ve ilaç danışmanlığı veren eczacılar olarak korumak, iyileştirmek ve yaşatmak adına çaba gösteriyoruz. Yalnızca Kovid-19 bağlamında değil, diğer tüm hastalarımız için de hizmet vermeye devam ediyoruz. Öte yandan, bir kamu görevi üstlenerek ücretsiz maske temini uygulamasını gerçekleştiriyoruz. Bu süreçte dahi biz eczacıların inisiyatifinde bulunmayan, sistemsel sıkıntılara dayanan sebepler nedeniyle psikolojik ve fiziksel şiddet görmeyi kabul etmiyoruz. Türk Eczacıları Birliği olarak Sağlıkta Şiddet Yasası'nı çok kıymetli ve önemli buluyoruz. Can güvenliği endişesi ile nitelikli sağlık hizmeti verebilmenin mümkün olmadığını yeniden dile getiriyor, söz konusu yasanın tam anlamıyla uygulanması için tüm yetkilileri göreve çağırıyoruz."

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