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TEB konut kredisi faiz oranını indirdi

27 Şubat 2019 Çarşamba 14:31
TEB konut kredisi faiz oranını indirdi

İSTANBUL (AA) - Türk Ekonomi Bankası (TEB), başlattığı kredi kampanyası ile konut kredisi faizini yüzde 1,61'e düşürdü.

TEB'den yapılan açıklamaya göre banka konut sahibi olmak veya konuta yatırım yapmak isteyen tüm müşterilerine, 120 aya kadar olan tüm vadelerde yüzde 1,61 faiz oranlı konut kredisi kampanyası ile destek oluyor.

TEB, tüm müşterilerini, diğer avantajlı ürünlerini de sunabileceği, sektör tecrübesi ve konusunda uzman personeli ile hizmet verdiği şubelerine bekliyor.

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Haber Tarihi: 27 Şubat 2019 Çarşamba 14:31
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