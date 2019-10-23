TDV'nin Sudan'da yeniden inşa ettirdiği cami ibadete açıldı Türkiye Diyanet Vakfının Sudan'ın Güney Kurdufan eyaletinde yeniden inşa ettirdiği cami ibadete açıldı.

Türkiye Diyanet Vakfının (TDV) Sudan'ın Güney Kurdufan eyaletinde yeniden inşa ettirdiği cami ibadete açıldı. Başkent Hartum'un yaklaşık 500 kilometre güneybatısındaki Delenc kentinde TDV tarafından yeniden inşası ve tefrişatı tamamlanan cami dualarla açıldı. Hartum Din İşleri Müşaviri ve TDV Sudan Temsilcisi Mustafa Bülent Dadaş, Berlin Din Hizmetleri Ataşeliğinin Türkiye Diyanet Vakfı aracılığıyla yeniden inşa ettirdiği, halı, klima, kapı ve pencerelerinin tamamlanarak ibadete hazır hale getirilen mescidin açılışı için Delenc kentine geldiklerini belirtti. Dadaş, "Berlin Din Hizmetleri Ataşeliği ve ataşemize şükranlarımızı takdim ediyoruz. Kur'an kursu talebeleri için TDV'nin gönderdiği adak kurbanları keseceğiz. Yetimlere Türkiye'den kardeşlerinin gönderdiği emanetleri takdim edeceğiz. TDV olarak Sudan’ın bütün bölgelerinde var olmaya çalışıyoruz. Türkiye'den buradaki kardeşlerine yardım elini uzatan yardımsever halkımızın emanetlerini en sağlıklı şekilde ulaştırmaya çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

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