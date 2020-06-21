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TDV'den Bingöllü depremzedelere yardım

Kaynarpınar, Kızılçubuk ve Ortaköy ile koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alınan Geçitli köyü başta olmak üzere depremden etkilenen 330 aileye gıda yardımında bulunan ekipler, hayırseverlerin bağışladığı adak, akika ve şükür kurbanlarını da keserek 147 ihtiyaç sahibi aileye ulaştırdı

Yeniakit Publisher
2020-06-21 11:46:12 -
TDV'den Bingöllü depremzedelere yardım

ANKARA (AA) - Bingöl'ün Karlıova ilçesinde geçen hafta meydana gelen 5,7 büyüklüğündeki deprem sonrası bölgede yardım faaliyetlerini sürdüren Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) depremden etkilenen ailelere gıda yardımında bulundu.

TDV'den yapılan açıklamaya göre, depremin ardından bölgede ihtiyaç tespiti ve yardım çalışmalarına başlayan vakıf çalışanları depremzedelerin yaralarını sarmak için seferber oldu.

Depremde hasar gören bölgelerde incelemelerde bulunan ekipler ve depremin merkez üssü Karlıova ve kırsalında yaşayan ailelere yardım ulaştırdı.

Karlıova Müftülüğü ve TDV Karlıova Şube ekiplerince sürdürülen yardım çalışmaları kapsamında Kaynarpınar, Kızılçubuk, Ortaköy ve koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alınan Geçitli köyü başta olmak üzere depremden etkilenen 330 aileye gıda yardımında bulunuldu.

Ayrıca ekipler hayırseverlerin bağışladığı adak, akika ve şükür kurbanlarını da keserek 147 ihtiyaç sahibi aileye ulaştırdı.

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