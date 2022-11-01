TDV yanan ormanlık alanı yeşertmek için 11 bin fidan dikti

YENİ AKİT ANKARA

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) organizasyonunda, Almanya'da faaliyet gösteren Diyanet İşleri Türk İslam Birliğinin (DİTİB) destekleri, Antalya Alanya Orman İşletme Müdürlüğü ile iş birliği içerisinde ceviz, badem, zakkum, akasya türlerinden olan 11 bin fidanın dikim töreni geçtiğimiz yıl çıkan orman yangınında büyük zarar gören Güzelbağ bölgesinde gerçekleştirildi.



Fidan dikim töreninde konuşan Türkiye Diyanet Vakfı Genel Müdürü İzani Turan, ülkemizin orman varlığını artırmak, yanan ormanlık alanları yeniden yeşillendirebilmek için iki yıl önce başlattıkları “1 İyilik 1 Fidan” projesi kapsamında Türkiye genelinde bugüne kadar 750 bini aşkın fidanı toprakla buluşturduklarının bilgisini verdi. Alanya’nın Güzelbağ bölgesindeki yangında zarar gören ormanlık alanı yeniden yeşertebilmek için ilk etapta 11 bin fidanı toprakla buluşturduklarını, fidan dikim çalışmalarının bölgede devam edeceğini belirten Genel Müdür Turan, “Ülkemizde yanan ormanlık alanlarımızı ‘nasıl telafi edebiliriz’ düşüncesi ile böyle bir kampanya başlattık. Kampanya kapsamında bugün burada 11 bin fidanı hayırseverlerimizin destekleriyle toprakla buluşturduk. 50 bin civarı fidanı daha önümüzdeki süreçte burada toprakla buluşturacağız inşallah”ifadelerini kullandı.

Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’in (s.a.v) “Sizden herhangi biriniz kıyamet kopuyor olsa dahi elindeki fidanı diksin” öğüdünü hatırlatan Turan, “Fidan, ağaç olmazsa olmazımız olan oksijenimizin ana kaynağıdır. Meyvesinden tüm canlılar istifade eder. Onun üretmiş olduğu oksijenle hayat bulmuş oluruz. Oturduğumuz masamız, sandalyemiz, evimizin çatısı, kapısı dolayısıyla her şeyimiz ağaç, her şeyimiz toprak. Biz bu toprağa vefalı davranmaz isek hayatın tüm canlılara zarar vermesi kaçınılmaz akıbettir” dedi.

“İyilik bu millete yakışıyor”

“Türkiye Diyanet Vakfı olarak nerede bir iyilik varsa biz oradayız. İyiliğin dünyada hâkim olması için elimizden gelen bütün çabayı sarf ediyoruz” diyen Turan, şöyle devam etti: “Siz hayırseverlerimiz, görevli ve gönüllülerimizle beraber daha fazla büyüyeceğiz, daha fazla iyiliğin yayılması için gayret sarf edeceğiz. İyilik bu millete yakışıyor. İyi olmak bu milletin şiarındandır.”