TDV, öğrencilere çorba ikram etti

Ortaokulun bulunduğu Pendik Olimpiyat Caddesi'nde konumlanan mobil ikram aracından, TDV Pendik Şubesinin katkılarıyla okula gelen öğrenci ve velilere çorba ikram edildi.

İlçe Müftüsü Musa Bilgiç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, afet anında ihtiyaç sahiplerine ulaşmak üzere bir aşevi oluşturduklarını, diğer zamanlarda da okullarına erken gelen, kahvaltı yapmamış çocuklara çorba ikramı yaptıklarını ve dualarını aldıklarını söyledi.

Bilgiç, "Bu faaliyeti yaparken TDV Pendik Şubemizden, hayırseverlerden ve belediyenin aşevinden istifade ediyoruz. Halkımız bu çalışmayı sevdi, artarak devamını istiyorlar. İnşallah bu çalışmanın mobil tır şeklinde tüm Türkiye'ye yayılmasını istiyoruz" dedi.