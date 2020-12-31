TDV Mütevelli Heyeti İkinci Başkanı Açık AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

ANKARA (AA) - Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Mütevelli Heyeti 2. Başkanı İhsan Açık, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Açık, TDV'deki makamında, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

Haber kategorisinde Mustafa Çavuş'un, Samsun'da bir tır dorsesinde yakalanan düzensiz göçmenleri yansıtan, "Tır dorsesinde yolculuk" başlıklı fotoğrafına oy veren Açık, yaşam kategorisinde Band Kanani'nin "Kabe'de koronavirüs sessizliği", spor kategorisinde Fecri Barlık'ın "Lastiklerden voleybol sahası" başlıklı fotoğraflarını seçti.

Fotoğrafların hepsi birbirinden güzel ve etkileyici olduğu için seçim yapmakta zorlandığını belirten Açık, AA muhabirleri ve foto muhabirlerini tebrik etti.