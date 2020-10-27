TDV, Milyonları içme suyuna kavuşturdu

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), açlık ve kuraklıkla mücadele eden coğrafyalarda hayırseverlerin desteğiyle açtırdığı su kuyuları ve vakıf çeşmeleri sayesinde 6 milyon kişinin su ihtiyacını karşıladı.



Vakıf tarafından 2014’te başlatılan “Bir Damla Hayat” projesi kapsamında maddi zorluklar nedeniyle su çıkarılamayan Afrika ve Asya kıtasında su kuyusu ve vakıf çeşmesi proje çalışmaları sürdürülüyor.



Bölgelerdeki günlük su ihtiyacının karşılanması ve tarım alanında kuraklık nedeniyle yaşanan verimsizliğin önüne geçilmesini hedefleyen TDV, bugüne kadar 32 ülkede açtığı 396 su kuyusu ve vakıf çeşmesiyle yaklaşık 6 milyon kişinin suya kavuşmasını sağladı.



93 projenin yapımı devam ediyor



Kuyuların dayanıklı ve uzun ömürlü olması için ciddi gayret gösteren yetkililer, yapımı devam eden 93 projeyle birlikte yıl sonuna kadar 171 su kuyusu ve vakıf çeşmesini ihtiyaç sahipleriyle buluşturacaklarını belirtti. 19 ülkede proje aşamasında olup bağışı devam eden 121 projeyi de hayata geçirmeyi planlayan TDV, projelerin tamamlanması durumunda 32 ülkede 610 su kuyusunu daha açmış olacak.



TDV Mütevelli Heyeti İkinci Başkanı İhsan Açık, teknik özellikleri ve uzun ömürlü olması dolayısıyla kuyu ve çeşmelerin fiyatlarının 20 ile 150 bin dolar arasında değiştiğini belirterek, kuyu ve çeşmelerin yapım süresinin 2-6 ay arası olduğunu ifade etti.