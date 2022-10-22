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Aktüel TDV iyilik öyküleri toplamaya başladı
Aktüel

TDV iyilik öyküleri toplamaya başladı

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), “Uluslararası İyilik Ödülleri” için iyilik hikayelerini toplamaya başladı.

Yeniakit Publisher
2022-10-22 11:29:00 -
TDV iyilik öyküleri toplamaya başladı

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanlığı himayesinde, Diyanet İşleri Başkanlığı iş birliğiyle düzenlenecek uluslararası ödül töreni için başta Türkiye olmak üzere dünyanın dört bir yanında iyiliğe öncülük etmiş kişilerin sıra dışı öyküleri toplanacak. Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Diyanet Vakfı Genel Müdürü İzani Turan, Uluslararası İyilik Ödülleri hakkında detaylı bilgi ve örnek iyilik adaylarına “www.uluslararasiiyilikodulleri.com” adresinden ulaşılabileceğini belirterek, “dünyada ve yaşadığı toplumda çığır açan, farklı kültürleri bir iyilik sayesinde buluşturan, toplumu harekete geçiren, çevresine ilham veren, dünyayı kuşatacak iyilik öncülerinin takdir gören öyküleri”nin 19 Aralık’a kadar “[email protected]” e-posta adresine gönderilebileceğini bildirdi. Uygun görülen iyilik öncülerine ödülleri 2023’ün Mart ayında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenecek törenle verilecek.

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