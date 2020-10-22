TDV İstanbul Şubesi 50 öğrenciye tablet dağıttı

İstanbul Müftüsü Mehmet Emin Maşalı yaptığı açıklamada gençlerin eğitimlerine katkı sunmak için tablet dağıttıklarını söyledi. Maşalı, teknoloji çağında, teknolojik imkanlardan faydalanmanın gelişim acısından önem arz ettiğini anlatarak, “Türkiye Diyanet Vakfı İstanbul Şubesi olarak biz genç kardeşlerimizin eğitimine mütevazı da olsa bir katkı sunmaktan dolayı son derece mutluyuz. 50 gencimize tablet takdiminde bulunacağız. Bu hediyemizi kabul ettikleri için çocuklarımıza teşekkür ediyorum” dedi.