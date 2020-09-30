TDV Bornova Kolejinden uluslararası başarı

Çiçekdağ, elde ettiği bu başarı sayesinde, Türkiye’de istediği bir üniversitede matematik ve mühendislik bölümlerine sınavsız girme hakkı kazandı. TDV’den yapılan açıklamada, TÜBİTAK tarafından 2019’da düzenlenen Ulusal Matematik Olimpiyatı birinci aşama sınavında, Türkiye birincisi olan Çiçekdağ’ın, 6 ay sonra yapılan ikinci aşama sınavında da Türkiye ikincisi olarak altın madalya aldığı kaydedildi.



Rusya tarafından 21-22 Eylül 2020’de düzenlenen ve 105 ülkeden 672 öğrencinin katıldığı Uluslararası Matematik Olimpiyatı’nda Türkiye’yi temsil eden Çiçekdağ’ın gümüş madalya kazandığı, milli takımdaki diğer 5 öğrencinin de 1 gümüş, 4 bronz madalya elde ettiği bildirildi.