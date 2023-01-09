TDV 2023’te 50 milyon ihtiyaç sahibine ulaşmayı hedefliyor

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü münasebetiyle Vakıf Genel Merkez binasında düzenlenen toplantıda, 2022 yılı faaliyetleri değerlendirildi, 2023 yılı hedefleri paylaşıldı.

TDV Genel Müdürü İzani Turan, Ramazan yardımları kapsamında geçen yıl Türkiye başta olmak üzere 83 ülkede, 273 bölgede toplam 139 milyon lira yardım yapıldığını, yurt içi ve yurt dışında 2 milyon 150 bin ihtiyaç sahibine yardım ulaştırıldığını kaydetti.

Vekalet Yoluyla Kurban faaliyetleri kapsamında 525 bin 550 hisse kurbanın Türkiye Diyanet Vakfı’na emanet edildiğini bildiren Turan, “Yurt içinde 81 il ve ilçe merkezinde, yurt dışında 82 ülke 375 bölgede 21 Milyon 897 bin 917 ihtiyaç sahibine milletimizin kurban emanetini ulaştırdık” dedi.

Genel Müdür Turan, 6 farklı programla yurt içi ve yurt dışındaki öğrencilere burs desteği sağlandığını kaydederek, “114 ülkeden gelen öğrencimiz ve Türkiye’de ihtiyaç sahibi öğrencimiz olmak üzere toplamda 36 bin öğrenciye burs yardımı yapıyoruz” diye konuştu.

AFAD çatısı altında, 6 ilde arama-kurtarma ekipleri kurulduğunu belirten Turan, 1 mobil mutfak tırı, 3 mobil ikram aracı, 1 acil müdahale aracı, 1 koordinasyon aracı ve 1 arama-kurtarma aracının bulunduğunu söyledi. Turan, hedeflerinin ise 81 ilde arama- kurtarma ekipleri kurmak olduğunu ifade etti.

İzani Turan, 2022'de yurt içi ve yurt dışında 1 milyondan fazla afetzedeye yardım yapıldığını, Suriye yardımları kapsamında ise 500 binden fazla ihtiyaç sahibine ulaşıldığını bildirdi.

TDV Genel Müdürü İzani Turan, "Bir Damla Hayat Projesi kapsamında, 1150 su kuyusu ve vakıf çeşmesi hizmete açıldı, 10 milyona yakın kişi temiz içme suyuna ulaştı. Su kuyumuz ve vakıf çeşmemiz ömrü uzun olan ve sürekli kontrol altında olan çeşmelerimizdir. 2022 yılında ise 350 su kuyusu ve vakıf çeşmesi açılarak 2 milyon kişiye temiz su ulaştırdık" dedi.

Zekat kampanyası kapsamında ise son 5 yılda 10 milyondan fazla kişiye yardım yapıldığını ifade eden Turan, geçen yıl 2 milyonu aşkın insana 265 milyon liralık zekat yardımı ulaştırıldığını vurguladı. Turan, "Hediyem Kuran Olsun" projesiyle bu zamana kadar 2 milyon 140 bin 997 Kur'an-ı Kerim bağışı alındığını, Türkiye ile 85 ülkede, 40 dilde 1 milyon 497 bin 838 Kur'an'ı Kerim hediye edildiğini kaydetti.

"Hediyem Kitap Olsun" projesi hakkında da bilgi veren Turan, yüzlerce kütüphaneye 36 bin kitap hediyesinde bulunulduğunu ifade etti.

Turan, Vakfın 81 ilde bulunan 1003 şubesi ve Kadın Aile ve Gençlik Hizmetleri Müdürlüğü tarafından yürütülen "İyilik Atölyeleri", "Kış Bayramı", "1 İyilik 1 Fidan", "Hayata Başlarken", "Hayata Köprü Sanat", "Ramazan’ın Şifası Yetimin Sofrası", "Saha Çalışmaları", "Büyüğüne Hürmet Ömrüne Bereket", "İçimizi Isıtan İyilik", "Can Dostlarımızın Yanındayız" projeleriyle ihtiyaç sahiplerine ulaştığını dile getirdi.

Turan, Türkiye'de ve dünyanın 149 ülkesinde faaliyet yürüten vakfın, 40 milyon ihtiyaç sahibine ulaştığını belirterek, "2023'te hedefimiz 50 milyon insana ulaşmaktır. Yurt içi ve yurt dışı faaliyetlerimizi milletimizin yardımlarıyla, iyilikleriyle artırarak devam ettireceğiz" dedi.Turan, “Ülkemizde ve dünyada durum neyi gerektiriyorsa mağdurun, mazlumun neye ihtiyacı varsa biz onlarla beraber, o insanlarımızın yanında bulunmayı amaç edinen bir vakıfız” sözlerini aktardı.

Türkiye Diyanet Vakfı Mütevelli Heyeti II. Başkanı İhsan Açık da vakfın yurt içinde ve yurt dışındafaaliyet yaparken Türkiye için ve Türkiye adına yaptığını vurguladı. Açık, “Türk bayrağını şu an 149 ülkeye götürmüş olduk, Rabbim yakın zamanda bütün ülkelerde Türk bayrağını dalgalandırmayı nasip etsin. Türkiye Diyanet Vakfı, Türkiye için vardır. Diyanet İşleri Başkanlığı ile Türkiye Diyanet Vakfı olarak iş birliği içerisinde görevli ve gönüllülerimizle gayretli bir şekilde faaliyet gösteriyoruz” dedi.