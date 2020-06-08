TDB’den skandal istek: Diş Hekimliği Fakültesi açılmasın

Oğuzhan Gültekin Ankara

Türk milletinin lehine yapılan projelerin daima karşısında duran, mehmetçik cephedeyken bile karşı açıklamalar yapan ‘istemezükçü’ zihniyeti takınan meslek odaları Türk milletine düşmanlığını sürdürürken, Türk Diş Hekimleri Birliği’nden (TDB) skandal bir açıklama geldi. Ülkemizde ağız diş sağlığı kültürünün gelişmediğini, koruyucu ağız diş sağlığı programlarının yeterince uygulanmadığını ve diş hekimliğinde insan gücü planlamasının yapılmadığını iddia eden TDB “Diş Hekimliği Fakültesi açılmasın” çağrısı yaptı.

Akit’e konuşan AK Parti Ordu Milletvekili Şenel Yediyıldız, “Ülkemizde ağız ve diş sağlığı kültürünün gelişmediğine inanmıyorum. Biz sağlık olarak diğer ülkelerden ne kadar ileride olduğumuzu gördük. Ama ‘Bu topluma diş hekimi yetiştirmeye gerek yoktur’ fikri kötü bir düşüncedir” derken bir başka AK Parti Hatay Milletvekili Hacı Bayram Türkoğlu da, “Açılan bu fakülteler Türkiye’nin ihtiyaçları doğrultusunda kurulmuştur. Kısıtlanması taraftarı değilim. Yeterli gelmezse yenileri açılır” ifadelerini kullandı