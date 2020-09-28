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Ekonomi TCMB'nin resmi rezerv varlıkları ağustosta azaldı
Ekonomi

TCMB'nin resmi rezerv varlıkları ağustosta azaldı

Yeniakit Publisher
2020-09-28 10:14:37 -
TCMB'nin resmi rezerv varlıkları ağustosta azaldı

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) resmi rezerv varlıkları, ağustosta bir önceki aya göre yüzde 7,2 azalarak 83,8 milyar dolar oldu.

TCMB tarafından, Aüustos 2020 dönemine ilişkin "Uluslararası Rezervler ve Döviz Likiditesi Gelişmeleri" verileri yayımlandı.

Buna göre, resmi rezerv varlıkları ağustosta bir önceki aya kıyasla yüzde 7,2 azalarak 83,8 milyar dolara geriledi. Aynı dönemde döviz varlıkları yüzde 14,1 azalarak 38,8 milyar dolara, altın cinsinden rezerv varlıkları da yüzde 0,3 azalarak 43,4 milyar dolar indi.

Vadesine 1 yıl veya daha az kalmış Merkezi Yönetim ve Merkez Bankası'nın önceden belirlenmiş döviz çıkışları (döviz kredileri, menkul kıymetler ve mevduat işlemlerinden doğan yükümlülükler) ağustosta yüzde 2,8 artarak 25,6 milyar dolara çıktı. Bu tutarın 20,3 milyar doları anapara, 5,3 milyar ABD doları faizden oluştu.

Bu dönemde, Merkez Bankası'nın yurt içi ve yurt dışı yerleşik bankalarla yapmış olduğu finansal türev işlemlerinden kaynaklanan net döviz ve altın yükümlülükleri 64 milyar dolar düzeyinde gerçekleşirken, söz konusu tutarın 26,3 milyar dolar bir ay vadeli olarak kayıtlara geçti.

Şarta bağlı döviz çıkışları, 1 yıl içinde ödenecek Hazine garantili dış borçlar ile diğer yükümlülüklerden (döviz ve altın cinsinden zorunlu karşılıklar bloke hesabı ve akreditifler) oluştu. Söz konusu yükümlülükler ağustosta bir önceki aya göre yüzde 7,7 azalarak 31,5 milyar dolar oldu.

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