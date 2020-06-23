TCMB'den repo ihalesi
İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 30 Haziran vadeli repo ihalesi açtı.
TCMB bugün, 30 Haziran vadeli ve 5 milyar lira tutarlı miktar yöntemiyle repo ihalesi açtığını duyurdu.
İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 30 Haziran vadeli repo ihalesi açtı.
TCMB bugün, 30 Haziran vadeli ve 5 milyar lira tutarlı miktar yöntemiyle repo ihalesi açtığını duyurdu.
Katıldığı canlı yayın programı sonrasında eleştirilerin hedefi olan Dr. Serdar Savaş, hakkındaki 'Gençler üzerinden şov yapıyor' iddialarını..
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23
Bip İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23