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Ekonomi TCMB'den kredi kartı ve kredili mevduat hesabı açıklaması
Ekonomi

TCMB'den kredi kartı ve kredili mevduat hesabı açıklaması

Yeniakit Publisher
2023-05-19 09:14:00 - 2023-05-19 09:35:06
TCMB'den kredi kartı ve kredili mevduat hesabı açıklaması

Merkez Bankası'ndan son dakika açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada kredi kartından nakit avans kullanımı ve kredili mevduat hesabı kredilerinde hiçbir sınırlama uygulanmayacağı bildirildi.

Merkez Bankası, bankalara yeni talimat gönderdi ve bireysel, kurumsal Kredi Kartı kullanımlarında bir sorun olmadığı açıklandı. Kredi kartlarına getirilen makroihtiyati tedbirlerin uygulamasının kaldırıldığı ve Nakit Avans çekiminde menkul kıymet tesisi şartının da aranmayacağı duyuruldu.

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