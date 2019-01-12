0553 313 94 23

TCMB çek defterlerinde bankaların ödemekle yükümlü olduğu miktarı artırdı

12 Ocak 2019 Cumartesi 11:21
TCMB çek defterlerinde bankaların ödemekle yükümlü olduğu miktarı artırdı

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından, Çek Defterlerinin Baskı Şekline ve Bankaların Hamile Ödemekle Yükümlü Olduğu Miktarın Belirlenmesine ilişkin Tebliğ’de değişikliğe gidildi.

TCMB'nin Çek Defterlerinin Baskı Şekline ve Bankaların Hamile Ödemekle Yükümlü Olduğu Miktarın Belirlenmesine ilişkin Tebliğ’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Resmi Gazete'de yayımlandı.

TCMB'nin 20 Ocak 2010 tarihli ve 27468 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan söz konusu Tebliğ'in "Bankanın sorumlu olduğu miktarı" belirleyen 4'üncü maddesinde yer alan "bin 600 Türk lirası" ibareleri "2 bin 30 Türk lirası", aynı Tebliğin geçici 2'nci maddesinde yer alan "940 Türk lirası” ibareleri "bin 255 Türk lirası” olarak değiştirildi.

28 Ocak 2019 tarihinde yürürlüğe girecek bu Tebliğ hükümlerini Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı yürütüyor.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 12 Ocak 2019 Cumartesi 11:21
  1. TCMB

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Tarım ve Orman Bakanlığı, yeni geliştirilen milli sisteme geçiyor
    1. Tarım ve Orman Bakanlığı, yeni..
    2. Pankreas ameliyatlarını 100 doktor..
    3. Uludağ'da kar kalınlığı bir buçuk metre
    4. Enerjide kurulu güce yerli ve..
    5. Erdoğan talimatı verdi! 19 ili..
    6. Gündüz kuşakları ‘suç’a yol gösteriyor
    7. Paris'te korkunç patlama! Çok sayıda..
    8. Türk-İş'ten teşkilatına kan bağışı..
    9. Kan bağışı çağrısına vatandaşlardan..
    10. Cam kavanozları ormanda gömerken..
    11. İran'daki 242 Afgan tutuklu ülkesine..
    12. 'Müslüm' filminin yapımcısı hakkında..
    13. Kanseri yendi obeziteyi de yenmek..
    14. Elazığlı mühendis 30 yıldır maden..
    15. 1 milyonuncu "Peugeot SUV 2008" üretildi
    16. Çağla Büyükakçay yarı finalde elendi
    17. Yargıtay, bozuk para çalan çocuklara..
    18. İlk toplu konuttu, tek seçmenli..
    19. HÜDA PAR’dan flaş yerel seçim kararı
    20. Bunların ipi kimin elinde
    Hakan Fidan: Kangrenli kolu kesin, yoksa...
    Hakan Fidan: Kangrenli kolu kesin, yoksa...
    Erdoğan'la İmamoğlu arasında ilginç diyalog: Sana borcumuz varmış, onu da ödeyelim
    Erdoğan'la İmamoğlu arasında ilginç diyalog: Sana borcumuz varmış, onu da ödeyelim
    Bakan Soylu: Herkes bu uygulamayı telefonuna indirsin!
    Bakan Soylu: Herkes bu uygulamayı telefonuna indirsin!
    Devlet Bakanı konuştu: Türkiye sırtımızı dayayabileceğimiz büyük bir ülke
    Devlet Bakanı konuştu: Türkiye sırtımızı dayayabileceğimiz büyük bir ülke
    FETÖ'cüler dışardaki sistemi hapishaneye uyarladı!
    FETÖ'cüler dışardaki sistemi hapishaneye uyarladı!

    Günün Karikatürü

    12 Ocak 2019
    65 yaş ve engelli aylıklarına zam geldi
    65 yaş ve engelli aylıklarına zam geldi
    Maduro yemin töreninde, böyle selamladı: Selamünaleyküm
    Maduro yemin töreninde, böyle selamladı: Selamünaleyküm