TCMB Başkanı Kavcıoğlu’ndan ‘erken gevşeme’ uyarısı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu, TCMB’nin iletişim stratejisinin bir parçası olarak yürütülen ve video konferans yöntemiyle gerçekleştirilen yatırımcı toplantıları kapsamında bir sunum yaptı. Sunumunda, 2021’in ilk çeyreğindeki büyüme ve büyümenin bileşenlerinin, Nisan Enflasyon Raporu’ndaki görünümle uyumlu gerçekleştiğine işaret eden Kavcıoğlu, iktisadi faaliyetin güçlü ve trendinin üzerindeki seyrini sürdürdüğünü kaydetti. Kavcıoğlu, Nisan Enflasyon Raporu tahmin patikasındaki belirgin düşüşün 3. çeyreğin sonunda, 4. çeyreğin başı gibi olacağının düşünüldüğünü belirterek, “Bu görünüm, bizim dezenflasyon süreci boyunca politika faizini enflasyonun üzerinde tutma kararlılığımızla birlikte yorumlanmalıdır. Piyasalardaki haklı bir gerekçeye dayanmayan erken gevşeme beklentilerinin tümüyle ortadan kalkması gerekiyor” dedi.