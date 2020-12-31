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Ekonomi TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları
Ekonomi

TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

Yeniakit Publisher
2020-12-31 15:45:27 -
TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:

Döviz KoduDöviz CinsiTL Karşılığı
ARSARJANTİN PESOSU0.08825
ALLARNAVUTLUK LEKİ0.07365
AZNAZERBAYCAN YENİ MANATI4.3708
BHDBAHREYN DİNARI19.6975
BDTBANGLADEŞ TAKASI0.08773
AEDBİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ2.0217
BAMBOSNA HERSEK MARKI4.6536
BWPBOTSVANA PULASI0.68728
BRLBREZİLYA REALİ1.4298
DZDCEZAYİR DİNARI0.05616
CZKÇEK KORUNASI0.34740
IDRENDONEZYA RUPİSİ0.00053
MADFAS DİRHEMİ0.83602
PHPFİLİPİN PESOSU0.15458
ZARGÜNEY AFRİKA RANDI0.50603
KRWGÜNEY KORE WONU0.00682
GELGÜRCİSTAN LARİSİ2.2606
INRHİNDİSTAN RUPİSİ0.10163
HRKHIRVATİSTAN KUNASI1.2075
HKDHONG KONG DOLARI0.95789
IQDIRAK DİNARI0.00508
ISKİZLANDA KRONU0.05839
KZTKAZAKİSTAN TENGESİ0.01762
LYDLİBYA DİNARI5.5509
HUFMACAR FORİNTİ0.02502
MKDKUZEY MAKEDONYA DİNARI0.14793
MYRMALEZYA RİNGGİTİ1.8461
MXNMEKSİKA PESOSU0.37344
EGPMISIR LİRASI0.47210
NADNAMİBYA DOLARI0.50612
UZSÖZBEKİSTAN SOMU0.00071
PENPERU YENİ SOLU2.0514
PLNPOLONYA ZLOTİSİ2.0007
RSDSIRP DİNARI0.07754
SGDSİNGAPUR DOLARI5.6198
SDGSUDAN POUNDU0.13471
SYPSURİYE LİRASI0.00591
SZLSVAZİLAND LİLANGENİSİ0.50612
THBTAYLAND BAHTI0.24820
TNDTUNUS DİNARI2.7767
TMTTÜRKMENİSTAN MANATI2.1248
UAHUKRAYNA HRYVNASI0.26208
OMRUMMAN RİYALİ19.3136
JODÜRDÜN DİNARI10.4740
VNDVİETNAM DONGU0.00032
ILSYENİ İSRAİL ŞEKELİ2.3099
TWDYENİ TAYVAN DOLARI0.26431
NZDYENİ ZELANDA DOLARI5.3765
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