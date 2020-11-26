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Ekonomi TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları
Ekonomi

TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

Yeniakit Publisher
2020-11-26 16:46:44 -
TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:

Döviz KoduDöviz CinsiTL Karşılığı
ARSARJANTİN PESOSU0.09780
ALLARNAVUTLUK LEKİ0.07594
AZNAZERBAYCAN YENİ MANATI4.6508
BHDBAHREYN DİNARI20.9546
BDTBANGLADEŞ TAKASI0.09319
AEDBİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ2.1512
BAMBOSNA HERSEK MARKI4.7806
BWPBOTSVANA PULASI0.71628
BRLBREZİLYA REALİ1.4839
DZDCEZAYİR DİNARI0.06151
CZKÇEK KORUNASI0.36005
IDRENDONEZYA RUPİSİ0.00056
MADFAS DİRHEMİ0.86873
PHPFİLİPİN PESOSU0.16416
ZARGÜNEY AFRİKA RANDI0.51996
KRWGÜNEY KORE WONU0.00713
GELGÜRCİSTAN LARİSİ2.3791
INRHİNDİSTAN RUPİSİ0.10702
HRKHIRVATİSTAN KUNASI1.2446
HKDHONG KONG DOLARI1.0195
IQDIRAK DİNARI0.00662
ISKİZLANDA KRONU0.05831
KZTKAZAKİSTAN TENGESİ0.01866
LYDLİBYA DİNARI5.8405
HUFMACAR FORİNTİ0.02604
MKDKUZEY MAKEDONYA DİNARI0.15263
MYRMALEZYA RİNGGİTİ1.9426
MXNMEKSİKA PESOSU0.39454
EGPMISIR LİRASI0.50490
NADNAMİBYA DOLARI0.51996
UZSÖZBEKİSTAN SOMU0.00076
PENPERU YENİ SOLU2.1925
PLNPOLONYA ZLOTİSİ2.1021
RSDSIRP DİNARI0.07999
SGDSİNGAPUR DOLARI5.9040
SDGSUDAN POUNDU0.14331
SYPSURİYE LİRASI0.00628
SZLSVAZİLAND LİLANGENİSİ0.52002
THBTAYLAND BAHTI0.26082
TNDTUNUS DİNARI2.8906
TMTTÜRKMENİSTAN MANATI2.2608
UAHUKRAYNA HRYVNASI0.27781
OMRUMMAN RİYALİ20.5238
JODÜRDÜN DİNARI11.1448
VNDVİETNAM DONGU0.00034
ILSYENİ İSRAİL ŞEKELİ2.3782
TWDYENİ TAYVAN DOLARI0.27711
NZDYENİ ZELANDA DOLARI5.5335
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