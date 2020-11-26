TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları
İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:
|Döviz Kodu
|Döviz Cinsi
|TL Karşılığı
|ARS
|ARJANTİN PESOSU
|0.09780
|ALL
|ARNAVUTLUK LEKİ
|0.07594
|AZN
|AZERBAYCAN YENİ MANATI
|4.6508
|BHD
|BAHREYN DİNARI
|20.9546
|BDT
|BANGLADEŞ TAKASI
|0.09319
|AED
|BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ
|2.1512
|BAM
|BOSNA HERSEK MARKI
|4.7806
|BWP
|BOTSVANA PULASI
|0.71628
|BRL
|BREZİLYA REALİ
|1.4839
|DZD
|CEZAYİR DİNARI
|0.06151
|CZK
|ÇEK KORUNASI
|0.36005
|IDR
|ENDONEZYA RUPİSİ
|0.00056
|MAD
|FAS DİRHEMİ
|0.86873
|PHP
|FİLİPİN PESOSU
|0.16416
|ZAR
|GÜNEY AFRİKA RANDI
|0.51996
|KRW
|GÜNEY KORE WONU
|0.00713
|GEL
|GÜRCİSTAN LARİSİ
|2.3791
|INR
|HİNDİSTAN RUPİSİ
|0.10702
|HRK
|HIRVATİSTAN KUNASI
|1.2446
|HKD
|HONG KONG DOLARI
|1.0195
|IQD
|IRAK DİNARI
|0.00662
|ISK
|İZLANDA KRONU
|0.05831
|KZT
|KAZAKİSTAN TENGESİ
|0.01866
|LYD
|LİBYA DİNARI
|5.8405
|HUF
|MACAR FORİNTİ
|0.02604
|MKD
|KUZEY MAKEDONYA DİNARI
|0.15263
|MYR
|MALEZYA RİNGGİTİ
|1.9426
|MXN
|MEKSİKA PESOSU
|0.39454
|EGP
|MISIR LİRASI
|0.50490
|NAD
|NAMİBYA DOLARI
|0.51996
|UZS
|ÖZBEKİSTAN SOMU
|0.00076
|PEN
|PERU YENİ SOLU
|2.1925
|PLN
|POLONYA ZLOTİSİ
|2.1021
|RSD
|SIRP DİNARI
|0.07999
|SGD
|SİNGAPUR DOLARI
|5.9040
|SDG
|SUDAN POUNDU
|0.14331
|SYP
|SURİYE LİRASI
|0.00628
|SZL
|SVAZİLAND LİLANGENİSİ
|0.52002
|THB
|TAYLAND BAHTI
|0.26082
|TND
|TUNUS DİNARI
|2.8906
|TMT
|TÜRKMENİSTAN MANATI
|2.2608
|UAH
|UKRAYNA HRYVNASI
|0.27781
|OMR
|UMMAN RİYALİ
|20.5238
|JOD
|ÜRDÜN DİNARI
|11.1448
|VND
|VİETNAM DONGU
|0.00034
|ILS
|YENİ İSRAİL ŞEKELİ
|2.3782
|TWD
|YENİ TAYVAN DOLARI
|0.27711
|NZD
|YENİ ZELANDA DOLARI
|5.5335