TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları
İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:
|Döviz Kodu
|Döviz Cinsi
|TL Karşılığı
|ARS
|ARJANTİN PESOSU
|0.09605
|ALL
|ARNAVUTLUK LEKİ
|0.07296
|AZN
|AZERBAYCAN YENİ MANATI
|4.4947
|BHD
|BAHREYN DİNARI
|20.2516
|BDT
|BANGLADEŞ TAKASI
|0.09002
|AED
|BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ
|2.0790
|BAM
|BOSNA HERSEK MARKI
|4.5954
|BWP
|BOTSVANA PULASI
|0.68195
|BRL
|BREZİLYA REALİ
|1.3999
|DZD
|CEZAYİR DİNARI
|0.05937
|CZK
|ÇEK KORUNASI
|0.34049
|IDR
|ENDONEZYA RUPİSİ
|0.00054
|MAD
|FAS DİRHEMİ
|0.83480
|PHP
|FİLİPİN PESOSU
|0.15842
|ZAR
|GÜNEY AFRİKA RANDI
|0.48789
|KRW
|GÜNEY KORE WONU
|0.00688
|GEL
|GÜRCİSTAN LARİSİ
|2.3211
|INR
|HİNDİSTAN RUPİSİ
|0.10233
|HRK
|HIRVATİSTAN KUNASI
|1.1921
|HKD
|HONG KONG DOLARI
|0.98486
|IQD
|IRAK DİNARI
|0.00640
|ISK
|İZLANDA KRONU
|0.05575
|KZT
|KAZAKİSTAN TENGESİ
|0.01776
|LYD
|LİBYA DİNARI
|5.6011
|HUF
|MACAR FORİNTİ
|0.02536
|MKD
|KUZEY MAKEDONYA DİNARI
|0.14627
|MYR
|MALEZYA RİNGGİTİ
|1.8524
|MXN
|MEKSİKA PESOSU
|0.37120
|EGP
|MISIR LİRASI
|0.48827
|NAD
|NAMİBYA DOLARI
|0.48787
|UZS
|ÖZBEKİSTAN SOMU
|0.00074
|PEN
|PERU YENİ SOLU
|2.0965
|PLN
|POLONYA ZLOTİSİ
|2.0097
|RSD
|SIRP DİNARI
|0.07677
|SGD
|SİNGAPUR DOLARI
|5.6613
|SDG
|SUDAN POUNDU
|0.13809
|SYP
|SURİYE LİRASI
|0.00607
|SZL
|SVAZİLAND LİLANGENİSİ
|0.48787
|THB
|TAYLAND BAHTI
|0.25303
|TND
|TUNUS DİNARI
|2.7775
|TMT
|TÜRKMENİSTAN MANATI
|2.1850
|UAH
|UKRAYNA HRYVNASI
|0.27158
|OMR
|UMMAN RİYALİ
|19.8353
|JOD
|ÜRDÜN DİNARI
|10.7709
|VND
|VİETNAM DONGU
|0.00033
|ILS
|YENİ İSRAİL ŞEKELİ
|2.2680
|TWD
|YENİ TAYVAN DOLARI
|0.26777
|NZD
|YENİ ZELANDA DOLARI
|5.2158