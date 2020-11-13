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Ekonomi TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları
Ekonomi

TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

Yeniakit Publisher
2020-11-13 15:46:16 -
TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:

Döviz Kodu Döviz Cinsi TL Karşılığı
ARS ARJANTİN PESOSU 0.09605
ALL ARNAVUTLUK LEKİ 0.07296
AZN AZERBAYCAN YENİ MANATI 4.4947
BHD BAHREYN DİNARI 20.2516
BDT BANGLADEŞ TAKASI 0.09002
AED BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ 2.0790
BAM BOSNA HERSEK MARKI 4.5954
BWP BOTSVANA PULASI 0.68195
BRL BREZİLYA REALİ 1.3999
DZD CEZAYİR DİNARI 0.05937
CZK ÇEK KORUNASI 0.34049
IDR ENDONEZYA RUPİSİ 0.00054
MAD FAS DİRHEMİ 0.83480
PHP FİLİPİN PESOSU 0.15842
ZAR GÜNEY AFRİKA RANDI 0.48789
KRW GÜNEY KORE WONU 0.00688
GEL GÜRCİSTAN LARİSİ 2.3211
INR HİNDİSTAN RUPİSİ 0.10233
HRK HIRVATİSTAN KUNASI 1.1921
HKD HONG KONG DOLARI 0.98486
IQD IRAK DİNARI 0.00640
ISK İZLANDA KRONU 0.05575
KZT KAZAKİSTAN TENGESİ 0.01776
LYD LİBYA DİNARI 5.6011
HUF MACAR FORİNTİ 0.02536
MKD KUZEY MAKEDONYA DİNARI 0.14627
MYR MALEZYA RİNGGİTİ 1.8524
MXN MEKSİKA PESOSU 0.37120
EGP MISIR LİRASI 0.48827
NAD NAMİBYA DOLARI 0.48787
UZS ÖZBEKİSTAN SOMU 0.00074
PEN PERU YENİ SOLU 2.0965
PLN POLONYA ZLOTİSİ 2.0097
RSD SIRP DİNARI 0.07677
SGD SİNGAPUR DOLARI 5.6613
SDG SUDAN POUNDU 0.13809
SYP SURİYE LİRASI 0.00607
SZL SVAZİLAND LİLANGENİSİ 0.48787
THB TAYLAND BAHTI 0.25303
TND TUNUS DİNARI 2.7775
TMT TÜRKMENİSTAN MANATI 2.1850
UAH UKRAYNA HRYVNASI 0.27158
OMR UMMAN RİYALİ 19.8353
JOD ÜRDÜN DİNARI 10.7709
VND VİETNAM DONGU 0.00033
ILS YENİ İSRAİL ŞEKELİ 2.2680
TWD YENİ TAYVAN DOLARI 0.26777
NZD YENİ ZELANDA DOLARI 5.2158

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