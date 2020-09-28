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Ekonomi TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları
Ekonomi

TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

Yeniakit Publisher
2020-09-28 16:03:53 -
TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:

Döviz Kodu Döviz Cinsi TL Karşılığı
ARS ARJANTİN PESOSU 0.10235
ALL ARNAVUTLUK LEKİ 0.07310
AZN AZERBAYCAN YENİ MANATI 4.5700
BHD BAHREYN DİNARI 20.5846
BDT BANGLADEŞ TAKASI 0.09153
AED BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ 2.1120
BAM BOSNA HERSEK MARKI 4.5911
BWP BOTSVANA PULASI 0.66639
BRL BREZİLYA REALİ 1.3946
DZD CEZAYİR DİNARI 0.05993
CZK ÇEK KORUNASI 0.33381
IDR ENDONEZYA RUPİSİ 0.00052
MAD FAS DİRHEMİ 0.83637
PHP FİLİPİN PESOSU 0.15994
ZAR GÜNEY AFRİKA RANDI 0.45575
KRW GÜNEY KORE WONU 0.00664
GEL GÜRCİSTAN LARİSİ 2.3438
INR HİNDİSTAN RUPİSİ 0.10532
HRK HIRVATİSTAN KUNASI 1.1993
HKD HONG KONG DOLARI 1.0010
IQD IRAK DİNARI 0.00650
ISK İZLANDA KRONU 0.05577
KZT KAZAKİSTAN TENGESİ 0.01801
LYD LİBYA DİNARI 5.6541
HUF MACAR FORİNTİ 0.02487
MKD KUZEY MAKEDONYA DİNARI 0.14700
MYR MALEZYA RİNGGİTİ 1.8579
MXN MEKSİKA PESOSU 0.34987
EGP MISIR LİRASI 0.49283
NAD NAMİBYA DOLARI 0.45219
UZS ÖZBEKİSTAN SOMU 0.00075
PEN PERU YENİ SOLU 2.1640
PLN POLONYA ZLOTİSİ 1.9903
RSD SIRP DİNARI 0.07702
SGD SİNGAPUR DOLARI 5.6508
SYP SURİYE LİRASI 0.00617
SZL SVAZİLAND LİLANGENİSİ 0.45598
THB TAYLAND BAHTI 0.24495
TND TUNUS DİNARI 2.7969
TMT TÜRKMENİSTAN MANATI 2.2197
UAH UKRAYNA HRYVNASI 0.27412
OMR UMMAN RİYALİ 20.1761
JOD ÜRDÜN DİNARI 10.9418
VND VİETNAM DONGU 0.00033
ILS YENİ İSRAİL ŞEKELİ 2.2366
TWD YENİ TAYVAN DOLARI 0.26660
NZD YENİ ZELANDA DOLARI 5.0922

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