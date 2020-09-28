TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları
İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:
|Döviz Kodu
|Döviz Cinsi
|TL Karşılığı
|ARS
|ARJANTİN PESOSU
|0.10235
|ALL
|ARNAVUTLUK LEKİ
|0.07310
|AZN
|AZERBAYCAN YENİ MANATI
|4.5700
|BHD
|BAHREYN DİNARI
|20.5846
|BDT
|BANGLADEŞ TAKASI
|0.09153
|AED
|BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ
|2.1120
|BAM
|BOSNA HERSEK MARKI
|4.5911
|BWP
|BOTSVANA PULASI
|0.66639
|BRL
|BREZİLYA REALİ
|1.3946
|DZD
|CEZAYİR DİNARI
|0.05993
|CZK
|ÇEK KORUNASI
|0.33381
|IDR
|ENDONEZYA RUPİSİ
|0.00052
|MAD
|FAS DİRHEMİ
|0.83637
|PHP
|FİLİPİN PESOSU
|0.15994
|ZAR
|GÜNEY AFRİKA RANDI
|0.45575
|KRW
|GÜNEY KORE WONU
|0.00664
|GEL
|GÜRCİSTAN LARİSİ
|2.3438
|INR
|HİNDİSTAN RUPİSİ
|0.10532
|HRK
|HIRVATİSTAN KUNASI
|1.1993
|HKD
|HONG KONG DOLARI
|1.0010
|IQD
|IRAK DİNARI
|0.00650
|ISK
|İZLANDA KRONU
|0.05577
|KZT
|KAZAKİSTAN TENGESİ
|0.01801
|LYD
|LİBYA DİNARI
|5.6541
|HUF
|MACAR FORİNTİ
|0.02487
|MKD
|KUZEY MAKEDONYA DİNARI
|0.14700
|MYR
|MALEZYA RİNGGİTİ
|1.8579
|MXN
|MEKSİKA PESOSU
|0.34987
|EGP
|MISIR LİRASI
|0.49283
|NAD
|NAMİBYA DOLARI
|0.45219
|UZS
|ÖZBEKİSTAN SOMU
|0.00075
|PEN
|PERU YENİ SOLU
|2.1640
|PLN
|POLONYA ZLOTİSİ
|1.9903
|RSD
|SIRP DİNARI
|0.07702
|SGD
|SİNGAPUR DOLARI
|5.6508
|SYP
|SURİYE LİRASI
|0.00617
|SZL
|SVAZİLAND LİLANGENİSİ
|0.45598
|THB
|TAYLAND BAHTI
|0.24495
|TND
|TUNUS DİNARI
|2.7969
|TMT
|TÜRKMENİSTAN MANATI
|2.2197
|UAH
|UKRAYNA HRYVNASI
|0.27412
|OMR
|UMMAN RİYALİ
|20.1761
|JOD
|ÜRDÜN DİNARI
|10.9418
|VND
|VİETNAM DONGU
|0.00033
|ILS
|YENİ İSRAİL ŞEKELİ
|2.2366
|TWD
|YENİ TAYVAN DOLARI
|0.26660
|NZD
|YENİ ZELANDA DOLARI
|5.0922