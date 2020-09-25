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Ekonomi TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları
Ekonomi

TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

Yeniakit Publisher
2020-09-25 15:41:31 -
TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:

Döviz Kodu Döviz Cinsi TL Karşılığı
ARS ARJANTİN PESOSU 0.09994
ALL ARNAVUTLUK LEKİ 0.07103
AZN AZERBAYCAN YENİ MANATI 4.4505
BHD BAHREYN DİNARI 20.0672
BDT BANGLADEŞ TAKASI 0.08919
AED BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ 2.0586
BAM BOSNA HERSEK MARKI 4.4684
BWP BOTSVANA PULASI 0.64726
BRL BREZİLYA REALİ 1.3724
DZD CEZAYİR DİNARI 0.05843
CZK ÇEK KORUNASI 0.32462
IDR ENDONEZYA RUPİSİ 0.00051
MAD FAS DİRHEMİ 0.81352
PHP FİLİPİN PESOSU 0.15589
ZAR GÜNEY AFRİKA RANDI 0.44257
KRW GÜNEY KORE WONU 0.00643
GEL GÜRCİSTAN LARİSİ 2.2673
INR HİNDİSTAN RUPİSİ 0.10260
HRK HIRVATİSTAN KUNASI 1.1647
HKD HONG KONG DOLARI 0.97565
IQD IRAK DİNARI 0.00633
ISK İZLANDA KRONU 0.05436
KZT KAZAKİSTAN TENGESİ 0.01768
LYD LİBYA DİNARI 5.5066
HUF MACAR FORİNTİ 0.02422
MKD KUZEY MAKEDONYA DİNARI 0.14257
MYR MALEZYA RİNGGİTİ 1.8144
MXN MEKSİKA PESOSU 0.33913
EGP MISIR LİRASI 0.47933
NAD NAMİBYA DOLARI 0.44258
UZS ÖZBEKİSTAN SOMU 0.00074
PEN PERU YENİ SOLU 2.1065
PLN POLONYA ZLOTİSİ 1.9305
RSD SIRP DİNARI 0.07478
SGD SİNGAPUR DOLARI 5.4906
SYP SURİYE LİRASI 0.00601
SZL SVAZİLAND LİLANGENİSİ 0.44258
THB TAYLAND BAHTI 0.23906
TND TUNUS DİNARI 2.7164
TMT TÜRKMENİSTAN MANATI 2.1635
UAH UKRAYNA HRYVNASI 0.26727
OMR UMMAN RİYALİ 19.6401
JOD ÜRDÜN DİNARI 10.6649
VND VİETNAM DONGU 0.00033
ILS YENİ İSRAİL ŞEKELİ 2.1710
TWD YENİ TAYVAN DOLARI 0.25847
NZD YENİ ZELANDA DOLARI 4.9558

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