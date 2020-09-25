TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları
İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:
|Döviz Kodu
|Döviz Cinsi
|TL Karşılığı
|ARS
|ARJANTİN PESOSU
|0.09994
|ALL
|ARNAVUTLUK LEKİ
|0.07103
|AZN
|AZERBAYCAN YENİ MANATI
|4.4505
|BHD
|BAHREYN DİNARI
|20.0672
|BDT
|BANGLADEŞ TAKASI
|0.08919
|AED
|BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ
|2.0586
|BAM
|BOSNA HERSEK MARKI
|4.4684
|BWP
|BOTSVANA PULASI
|0.64726
|BRL
|BREZİLYA REALİ
|1.3724
|DZD
|CEZAYİR DİNARI
|0.05843
|CZK
|ÇEK KORUNASI
|0.32462
|IDR
|ENDONEZYA RUPİSİ
|0.00051
|MAD
|FAS DİRHEMİ
|0.81352
|PHP
|FİLİPİN PESOSU
|0.15589
|ZAR
|GÜNEY AFRİKA RANDI
|0.44257
|KRW
|GÜNEY KORE WONU
|0.00643
|GEL
|GÜRCİSTAN LARİSİ
|2.2673
|INR
|HİNDİSTAN RUPİSİ
|0.10260
|HRK
|HIRVATİSTAN KUNASI
|1.1647
|HKD
|HONG KONG DOLARI
|0.97565
|IQD
|IRAK DİNARI
|0.00633
|ISK
|İZLANDA KRONU
|0.05436
|KZT
|KAZAKİSTAN TENGESİ
|0.01768
|LYD
|LİBYA DİNARI
|5.5066
|HUF
|MACAR FORİNTİ
|0.02422
|MKD
|KUZEY MAKEDONYA DİNARI
|0.14257
|MYR
|MALEZYA RİNGGİTİ
|1.8144
|MXN
|MEKSİKA PESOSU
|0.33913
|EGP
|MISIR LİRASI
|0.47933
|NAD
|NAMİBYA DOLARI
|0.44258
|UZS
|ÖZBEKİSTAN SOMU
|0.00074
|PEN
|PERU YENİ SOLU
|2.1065
|PLN
|POLONYA ZLOTİSİ
|1.9305
|RSD
|SIRP DİNARI
|0.07478
|SGD
|SİNGAPUR DOLARI
|5.4906
|SYP
|SURİYE LİRASI
|0.00601
|SZL
|SVAZİLAND LİLANGENİSİ
|0.44258
|THB
|TAYLAND BAHTI
|0.23906
|TND
|TUNUS DİNARI
|2.7164
|TMT
|TÜRKMENİSTAN MANATI
|2.1635
|UAH
|UKRAYNA HRYVNASI
|0.26727
|OMR
|UMMAN RİYALİ
|19.6401
|JOD
|ÜRDÜN DİNARI
|10.6649
|VND
|VİETNAM DONGU
|0.00033
|ILS
|YENİ İSRAİL ŞEKELİ
|2.1710
|TWD
|YENİ TAYVAN DOLARI
|0.25847
|NZD
|YENİ ZELANDA DOLARI
|4.9558