TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları
İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:
|Döviz Kodu
|Döviz Cinsi
|TL Karşılığı
|ARS
|ARJANTİN PESOSU
|0.10139
|ALL
|ARNAVUTLUK LEKİ
|0.07211
|AZN
|AZERBAYCAN YENİ MANATI
|4.5143
|BHD
|BAHREYN DİNARI
|20.3539
|BDT
|BANGLADEŞ TAKASI
|0.09049
|AED
|BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ
|2.0881
|BAM
|BOSNA HERSEK MARKI
|4.5325
|BWP
|BOTSVANA PULASI
|0.65654
|BRL
|BREZİLYA REALİ
|1.3712
|DZD
|CEZAYİR DİNARI
|0.05929
|CZK
|ÇEK KORUNASI
|0.33045
|IDR
|ENDONEZYA RUPİSİ
|0.00052
|MAD
|FAS DİRHEMİ
|0.82605
|PHP
|FİLİPİN PESOSU
|0.15799
|ZAR
|GÜNEY AFRİKA RANDI
|0.44872
|KRW
|GÜNEY KORE WONU
|0.00653
|GEL
|GÜRCİSTAN LARİSİ
|2.3263
|INR
|HİNDİSTAN RUPİSİ
|0.10375
|HRK
|HIRVATİSTAN KUNASI
|1.1819
|HKD
|HONG KONG DOLARI
|0.98963
|IQD
|IRAK DİNARI
|0.00642
|ISK
|İZLANDA KRONU
|0.05517
|KZT
|KAZAKİSTAN TENGESİ
|0.01797
|LYD
|LİBYA DİNARI
|5.5860
|HUF
|MACAR FORİNTİ
|0.02450
|MKD
|KUZEY MAKEDONYA DİNARI
|0.14467
|MYR
|MALEZYA RİNGGİTİ
|1.8400
|MXN
|MEKSİKA PESOSU
|0.34131
|EGP
|MISIR LİRASI
|0.48588
|NAD
|NAMİBYA DOLARI
|0.44867
|UZS
|ÖZBEKİSTAN SOMU
|0.00075
|PEN
|PERU YENİ SOLU
|2.1482
|PLN
|POLONYA ZLOTİSİ
|1.9694
|RSD
|SIRP DİNARI
|0.07590
|SGD
|SİNGAPUR DOLARI
|5.5710
|SYP
|SURİYE LİRASI
|0.00610
|SZL
|SVAZİLAND LİLANGENİSİ
|0.44867
|THB
|TAYLAND BAHTI
|0.24260
|TND
|TUNUS DİNARI
|2.7629
|TMT
|TÜRKMENİSTAN MANATI
|2.1945
|UAH
|UKRAYNA HRYVNASI
|0.27138
|OMR
|UMMAN RİYALİ
|19.9212
|JOD
|ÜRDÜN DİNARI
|10.8179
|VND
|VİETNAM DONGU
|0.00033
|ILS
|YENİ İSRAİL ŞEKELİ
|2.2050
|TWD
|YENİ TAYVAN DOLARI
|0.26159
|NZD
|YENİ ZELANDA DOLARI
|5.0007