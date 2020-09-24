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Ekonomi TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları
Ekonomi

TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

Yeniakit Publisher
2020-09-24 15:57:30 -
TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:

Döviz Kodu Döviz Cinsi TL Karşılığı
ARS ARJANTİN PESOSU 0.10139
ALL ARNAVUTLUK LEKİ 0.07211
AZN AZERBAYCAN YENİ MANATI 4.5143
BHD BAHREYN DİNARI 20.3539
BDT BANGLADEŞ TAKASI 0.09049
AED BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ 2.0881
BAM BOSNA HERSEK MARKI 4.5325
BWP BOTSVANA PULASI 0.65654
BRL BREZİLYA REALİ 1.3712
DZD CEZAYİR DİNARI 0.05929
CZK ÇEK KORUNASI 0.33045
IDR ENDONEZYA RUPİSİ 0.00052
MAD FAS DİRHEMİ 0.82605
PHP FİLİPİN PESOSU 0.15799
ZAR GÜNEY AFRİKA RANDI 0.44872
KRW GÜNEY KORE WONU 0.00653
GEL GÜRCİSTAN LARİSİ 2.3263
INR HİNDİSTAN RUPİSİ 0.10375
HRK HIRVATİSTAN KUNASI 1.1819
HKD HONG KONG DOLARI 0.98963
IQD IRAK DİNARI 0.00642
ISK İZLANDA KRONU 0.05517
KZT KAZAKİSTAN TENGESİ 0.01797
LYD LİBYA DİNARI 5.5860
HUF MACAR FORİNTİ 0.02450
MKD KUZEY MAKEDONYA DİNARI 0.14467
MYR MALEZYA RİNGGİTİ 1.8400
MXN MEKSİKA PESOSU 0.34131
EGP MISIR LİRASI 0.48588
NAD NAMİBYA DOLARI 0.44867
UZS ÖZBEKİSTAN SOMU 0.00075
PEN PERU YENİ SOLU 2.1482
PLN POLONYA ZLOTİSİ 1.9694
RSD SIRP DİNARI 0.07590
SGD SİNGAPUR DOLARI 5.5710
SYP SURİYE LİRASI 0.00610
SZL SVAZİLAND LİLANGENİSİ 0.44867
THB TAYLAND BAHTI 0.24260
TND TUNUS DİNARI 2.7629
TMT TÜRKMENİSTAN MANATI 2.1945
UAH UKRAYNA HRYVNASI 0.27138
OMR UMMAN RİYALİ 19.9212
JOD ÜRDÜN DİNARI 10.8179
VND VİETNAM DONGU 0.00033
ILS YENİ İSRAİL ŞEKELİ 2.2050
TWD YENİ TAYVAN DOLARI 0.26159
NZD YENİ ZELANDA DOLARI 5.0007

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