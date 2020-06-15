TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları
İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:
|Döviz Kodu
|Döviz Cinsi
|TL Karşılığı
|ARS
|ARJANTİN PESOSU
|0.09850
|ALL
|ARNAVUTLUK LEKİ
|0.06180
|AZN
|AZERBAYCAN YENİ MANATI
|4.0248
|BHD
|BAHREYN DİNARI
|18.0830
|AED
|BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ
|1.8589
|BAM
|BOSNA HERSEK MARKI
|3.9136
|BRL
|BREZİLYA REALİ
|1.3517
|DZD
|CEZAYİR DİNARI
|0.05302
|CZK
|ÇEK KORUNASI
|0.28778
|IDR
|ENDONEZYA RUPİSİ
|0.00048
|MAD
|FAS DİRHEMİ
|0.70593
|PHP
|FİLİPİN PESOSU
|0.13573
|ZAR
|GÜNEY AFRİKA RANDI
|0.39777
|KRW
|GÜNEY KORE WONU
|0.00562
|GEL
|GÜRCİSTAN LARİSİ
|2.2336
|INR
|HİNDİSTAN RUPİSİ
|0.08981
|HRK
|HIRVATİSTAN KUNASI
|1.0169
|HKD
|HONG KONG DOLARI
|0.88104
|IQD
|IRAK DİNARI
|0.00572
|ISK
|İZLANDA KRONU
|0.05067
|KZT
|KAZAKİSTAN TENGESİ
|0.01680
|LYD
|LİBYA DİNARI
|4.8868
|HUF
|MACAR FORİNTİ
|0.02214
|MKD
|KUZEY MAKEDONYA DİNARI
|0.12459
|MYR
|MALEZYA RİNGGİTİ
|1.5961
|MXN
|MEKSİKA PESOSU
|0.30285
|EGP
|MISIR LİRASI
|0.42201
|UZS
|ÖZBEKİSTAN SOMU
|0.00067
|PEN
|PERU YENİ SOLU
|1.9700
|PLN
|POLONYA ZLOTİSİ
|1.7325
|RSD
|SIRP DİNARI
|0.06535
|SGD
|SİNGAPUR DOLARI
|4.8963
|SYP
|SURİYE LİRASI
|0.01327
|THB
|TAYLAND BAHTI
|0.21963
|TND
|TUNUS DİNARI
|2.3996
|TMT
|TÜRKMENİSTAN MANATI
|1.9537
|UAH
|UKRAYNA HRYVNASI
|0.25507
|OMR
|UMMAN RİYALİ
|17.7359
|JOD
|ÜRDÜN DİNARI
|9.6307
|ILS
|YENİ İSRAİL ŞEKELİ
|1.9503
|TWD
|YENİ TAYVAN DOLARI
|0.23007
|NZD
|YENİ ZELANDA DOLARI
|4.3987