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Gündem TCG Kınalıada Filipinler'de
Gündem

TCG Kınalıada Filipinler'de

Yeniakit Publisher
2024-06-27 18:54:00 -
TCG Kınalıada Filipinler'de

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türkiye ile Japonya arasındaki diplomatik ilişkilerin 100'üncü yıl dönümü kapsamında Japonya seyrine devam eden TCG Kınalıada'nın Filipinler'i ziyaret ettiğini bildirdi.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, TCG Kınalıada'nın Manila Limanı'na ziyarette bulunduğu belirtildi.

TCG Kınalıada'nın limanda Türkiye'nin Manila Büyükelçisi Niyazi Evren Akyol, Deniz Kuvvetleri Harekat Başkanı Tümamiral Mehmet Baybars Küçükatay, Filipinler Deniz Hava Komutanı Tuğamiral Juario C. Marayag, Manila Deniz Ataşesi Deniz Albay Yavuz Mercan ve Filipinler Deniz Kuvvetleri tarafından tören ile karşılandığı kaydedildi.

Ziyaret kapsamında, Büyükelçi Akyol ve TCG Kınalıada personelinin, Filipinler Deniz Kuvvetleri Komutanı namına Donanma Komutanı Tümamiral Renato David'e makam ziyareti gerçekleştirdiği ve Filipinler Deniz Kuvvetleri ev sahipliğinde verilen resepsiyona katılım sağladığı aktarıldı.
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