TCG Anadolu'yu hedef almıştı! Berna Laçin'e büyük şok

Sabah gazetesi yazarı Melih Altınok, dünyanın ilk silahlı insansız hava aracı (SİHA) gemisi TCG Anadolu için "O 'uçak gemisi'ne ancak dikey iniş yapan F-35'ler iner. Feribot bile olamaz" ifadelerini kullanan Berna Laçin'i yerin dibine soktu.

Altınok, yazısında şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhuriyet yazarı Orhan Bursalı'nın "Tepeden iki bomba atarlar batıverir" dediği TCG Anadolu'yu Ayasofya manzaralı Sarayburnu'na çekip halkın ziyaretine açınca muhalefetin taarruzları sıklaştı.

Oruçtan mı bilmiyorum ama bu tayfa ramazanda daha bir sinirli oluyor. Silahlı külahlı yazılar yazıyor. Ulusalcı Emin Çölaşan'ın eskiden Hürriyet'teki köşesine, "Ben olsam Türkiye'ye ramazan ayında saldırırdım" başlıkları attığını hatırlıyorum.

Neyse... Yalnızca eli kalem tutanlar değil, bulaşık deterjanı tutan ünlüler de bu TCG Anadolu işine çok kızmışlar.

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Berna Laçin bile Twitter'dan, "O 'uçak gemisi'ne ancak dikey iniş yapan F-35'ler iner..." türünden teknik analizler eşliğinde "Feribot bile olamaz" diyordu.

"Pardon" diyenlere ise "7 ceddim pilot, hayatım hava üslerinde geçti, hiç trol lagalugası çekmem" diye söyleniyordu.

Vay be...

Biz kendisini bulaşık deterjanı uzmanı sanıyorduk. Hatta oynadığı reklamların ardından bulaşıkları arap sabunuyla yıkamaya başlamıştık. Meğer Sabiha Gökçen bir, Berna Laçin ikiymiş..."