TCG Anadolu'ya konulacak "SİHA" sayısı açıklandı

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, katıldığı bir televizyon programında savunma sanayiindeki son gelişmeleri paylaştı.

İsmail Demir, Türkiye'nin en büyük savaş gemisi olan TCG Anadolu'ya 50 ila 110 adet SİHA, konuşlandırılabileceğini açıkladı.

Savunma Sanayii Başkanlığı tarafından açıklanan "Türk Savunma Sanayii 2022 Hedefleri"ne göre Baykar firması tarafından geliştirme çalışmaları devam eden kısa pistli gemilerden iniş-kalkış yapabilecek "Bayraktar TB3 SİHA" 2022 yılı içerisinde ilk uçuşunu yapacak.

Teknik özellikleri TEKNOFEST 2021’de açıklanan Bayraktar TB3, Bayraktar TB2’ye kıyasla kısa pistlerden iniş-kalkış kabiliyetinin yanında daha yüksek faydalı yük kapasitesine (150 kg’ye karşı 280 kg) ve taşıma esnasında alandan tasarruf için katlanabilir kanatlara sahip olacak.

Bittiği zaman Türk donanmasının tonaj ve boyut olarak en büyük gemisi olacak olan TCG ANADOLU için bir hava gücü oluşturulması kapsamında ATAK 2 projesinin deniz platformları için bir versiyonu üzerinde çalışılıyor. Ancak proje tamamlanana kadar Kara Kuvvetleri Komutanlığı'ndan, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na transfer edilen 10 adet AH-1W taarruz helikopterlerinin gemide konuşlandırılması bekleniyor.

DefenceTürk