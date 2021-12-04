  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi TCDD'den bir ilk! Kamu kuruluşu olarak...
Ekonomi

TCDD'den bir ilk! Kamu kuruluşu olarak...

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) Çankırı Makas Fabrikası Müdürlüğü, Türk Standartları Enstitüsü’nün (TSE) TS EN 13232 demiryolu uygulamaları-demiryolları standartlarına uygunluk belgesini almaya hak kazanarak bir ilke imza attı.

Yeniakit Publisher
2021-12-04 23:41:00 -
TCDD'den bir ilk! Kamu kuruluşu olarak...

Türkiye’nin demiryollarında makas ihtiyacını karşılayan önemli merkezlerden olan ve yüzde 93 yerlilik oranı ile çalışmalarını sürdüren TCDD Çankırı Makas Fabrikası, TSE tarafından yapılan incelemeler sonucunda kalite yönetim sistemi, üretim yeterliliği, makine tezgah parkı ve kapasite açısından uygunluğu tespit edilerek “TS EN 13232 Uygunluk Belgesi” almaya hak kazandı. Bu belge TSE tarafından Türkiye’de ilk defa TCDD Çankırı Makas Fabrikası Müdürlüğüne verilmiş oldu. Fabrika ayrıca ISO 9001 Kalite Yönetim Belgesi, ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi, ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi belgelerine de sahip olma özelliğini taşıyor.

İlk oldu

TSE Uygunluk Belgesi, TCDD Genel Müdürlüğünde düzenlenen törenle TSE Başkanı Prof. Dr. Adem Şahin tarafından TCDD Genel Müdürü Metin Akbaş’a takdim edildi.

Törende konuşan Akbaş, “Fabrikamız demiryolu makas üretiminde önemli bir yere sahip. Personelimizin özverili çalışmaları sonucunda TSE tarafından bu belgeyi almaya hak kazandık. Bir kamu kuruluşu olarak bu belgeyi almanın mutluluğunu ve gururunu yaşıyoruz” dedi.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Yolda bulduğu 2 milyonluk pırlanta kolyeyi sahibine teslim etti! Aldığı tepki
Gündem

Yolda bulduğu 2 milyonluk pırlanta kolyeyi sahibine teslim etti! Aldığı tepki "pes" dedirtti

Bursa'da bir galerici yolda kolye buldu. Değerinin 2 milyon olduğunu öğrenince hiç tereddüt etmeden sahibine teslim etti. Ancak kolye sahibi..
Siyaset

"Kesin bilgi" diyerek duyurdu... İşte muhalefetin cumhurbaşkanı adayı

Muhalefet yandaşı Enver Aysever "kesin bilgi" diyerek muhalefetin cumhurbaşkanı adayını sosyal medya hesabından açıkladı.
Akıllı bastona, birçok uygulama yüklenebiliyor
Teknoloji

Akıllı bastona, birçok uygulama yüklenebiliyor

Akıllı bastonlar sayesinde görme engelli vatandaşlar istedikleri yere gidebilecek

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay