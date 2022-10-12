TCDD makinist istihdam edecek
Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryollari Taşimacilik Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü, bünyesinde istihdam edilmek üzere 82 makinist istihdamı yapacak.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre Adaylar, İŞKUR’da ilan edilen işgücü taleplerinden sadece birine müracaat edebilecektir. İŞKUR’da ilan edilen işgücü talebimizde belirtilen son başvuru tarihi itibarıyla adayların belirtilen okul bölümlerinden mezun olmaları gerekmektedir.
Nihai listede yer alan adaylar İŞKUR tarafından tarafımıza iletildikten sonra evraklar şahsen teslim edilecek, evrakları kabul edilenler sözlü sınava alınacaktır. Tarihlere ilişkin duyuru www.tcddtasimacilik.gov.tr de yayınlanacak, bu duyuru sonrası ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
Adaylar aşağıda belirtilen belgelerle birlikte TCDD Taşımacılık Aş Genel Müdürlüğü Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığına şahsen başvuracaklardır. Postayla yapılan teslimler kabul edilmeyecektir.
İşçi Makinistler 4857 sayılı iş kanununa göre görev yapacaktır.
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